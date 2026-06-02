Thủ khoa 2025 đồng hành cùng sĩ tử 2026 Thủ khoa 2025 chia sẻ bí quyết ôn tổ hợp Văn - Sử - Địa: ‘Đừng cố học thuộc hết mọi thứ trong những ngày cuối’

SVO - Càng gần kỳ thi THPT, nhiều học sinh chọn tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí càng dễ rơi vào cảm giác 'học mãi không hết', khiến không ít sĩ tử lo lắng mình sẽ quên kiến thức khi bước vào phòng thi. Từng trải qua áp lực đó trước khi đạt 26 điểm tổ hợp C00 trong kỳ thi THPT 2025 và được vinh danh trong chương trình 'Nâng bước thủ khoa' của Báo Tiền Phong, Phạm Thúy Ngân cho rằng, giai đoạn nước rút không phải lúc học sinh cố gắng học thêm thật nhiều, mà là thời điểm cần giữ được sự bình tĩnh và ôn tập đúng trọng tâm.

Một năm trước, khi kỳ thi THPT đang đến gần, Phạm Thúy Ngân cũng từng nhiều lần áp lực vì khối lượng kiến thức lớn của tổ hợp Văn - Sử - Địa. Nữ sinh sau đó đạt 26 điểm C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và trở thành thủ khoa đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả THPT của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Với tổ hợp Văn - Sử - Địa, điều quan trọng là biết mình đang mất điểm ở đâu

Ngân cho biết, trước đây, cô từng nghĩ, muốn đạt kết quả cao thì phải dành thời gian học càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cô nhận ra, việc ôn tập hiệu quả không nằm ở số giờ học mà ở khả năng xác định đúng phần kiến thức còn hổng.

“Có giai đoạn, mình khá áp lực về điểm số nên cố gắng học rất nhiều. Nhưng học nhiều chưa chắc đã hiệu quả, nếu mình không biết mình đang thiếu gì”, Ngân chia sẻ.

Trong giai đoạn nước rút, thay vì ôn tập dàn trải, Thúy Ngân khuyên các sĩ tử tập trung rà soát lại những phần kiến thức còn yếu ở từng môn.

Với môn Lịch sử, Ngân cho rằng, không cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ mà ưu tiên nắm được mạch sự kiện, nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của từng giai đoạn. Theo cô, khi hiểu được bản chất vấn đề, việc nhớ mốc thời gian sẽ dễ dàng hơn.

“Mình thường chia kiến thức theo từng chuyên đề lớn, rồi tự hệ thống lại bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Cách này giúp mình nhìn được mối liên hệ giữa các sự kiện thay vì học rời rạc”.

Với môn Địa lí, Ngân khuyên các sĩ tử tập trung hệ thống hóa kiến thức theo từng chuyên đề, luyện kỹ năng đọc biểu đồ, bảng số liệu và nhận diện các dạng câu hỏi thường gặp. Theo cô, việc hiểu bản chất các vấn đề địa lí quan trọng hơn học thuộc máy móc.

Với Ngữ văn, Ngân cho rằng, việc học thuộc văn mẫu không còn phù hợp. Trong quá trình ôn tập, cô tập trung rèn kỹ năng đọc hiểu, luyện cách xây dựng dàn ý nhanh và tích lũy dẫn chứng từ đời sống, sách báo để sử dụng linh hoạt trong các bài nghị luận.

"Mình dành nhiều thời gian luyện viết hơn là học thuộc. Mỗi lần làm đề, mình tự lập dàn ý, tập xác định luận điểm và tìm dẫn chứng phù hợp. Mình nghĩ, điều quan trọng là diễn đạt được suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, logic".

Theo Ngân, ở giai đoạn nước rút, học sinh nên ưu tiên củng cố những phần thường làm sai hoặc chưa chắc chắn, thay vì cố mở rộng thêm quá nhiều kiến thức mới.

Phạm Thúy Ngân mong muốn truyền những kinh nghiệm, sự tự tin và bình tĩnh tới các sĩ tử trước kỳ thi THPT 2026.

Làm đề chưa tốt không có nghĩa là bạn sẽ thi không tốt

Dù đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngân cho biết, không phải lúc nào cô cũng tự tin trong quá trình ôn tập.

“Có những thời điểm, mình cảm thấy bản thân sẽ không đạt được mục tiêu. Đặc biệt là những lần làm bài chưa tốt hoặc học mãi nhưng vẫn thấy còn quá nhiều kiến thức chưa nhớ hết”.

Ngân cũng từng đánh giá năng lực của mình chỉ qua một vài bài thi thử. Tuy nhiên, sau đó, điều quan trọng hơn là nhìn vào những lỗi sai để điều chỉnh cách học.

“Sau mỗi lần làm đề, mình thường xem lại mình mất điểm ở dạng câu hỏi nào, phần kiến thức nào còn yếu, rồi ghi chú lại. Việc sửa lỗi giúp mình tiến bộ nhanh hơn là chỉ làm thật nhiều đề”.

Càng gần ngày thi, nhiều bạn bè xung quanh liên tục chia sẻ kết quả thi thử, kế hoạch ôn tập, hay số giờ học mỗi ngày. Điều này đôi khi vô tình khiến học sinh cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.

Ngân cho rằng, đây là tâm lý rất phổ biến trong giai đoạn nước rút.

Mỗi khi cảm thấy quá áp lực, nữ sinh thường tạm dừng việc học trong một khoảng thời gian ngắn, đi bộ, nghe nhạc hoặc trò chuyện với người thân để cân bằng lại tâm trạng.

Sau đó, cô quay lại nhìn nhận cụ thể xem mình đang yếu ở phần nào, thay vì chỉ tập trung vào cảm giác hoang mang.

Cô khuyên sĩ tử nên duy trì giờ ngủ hợp lý, tránh thức quá khuya để làm thêm đề. Một cơ thể mệt mỏi sẽ khiến khả năng ghi nhớ và tập trung giảm đáng kể.

Những ngày cuối trước kỳ thi nên ôn như thế nào?

Từ trải nghiệm của bản thân, Ngân cho rằng, trong những tuần cuối, học sinh không cần tăng số giờ học bằng mọi giá mà nên tập trung vào những việc mang lại hiệu quả rõ ràng.

“Càng gần thi, nhiều bạn càng dễ hoảng loạn vì cảm giác mình chưa học đủ. Nhưng thực tế, ai cũng sẽ có những phần kiến thức chưa hoàn hảo”.

Nữ sinh cho rằng, việc duy trì cảm giác làm bài, giữ sức khỏe và ổn định tâm lý sẽ giúp phát huy tốt hơn những gì đã tích lũy trong suốt quá trình học.

Nếu được quay lại thời điểm trước kỳ thi năm ngoái, Ngân cho biết, cô sẽ nhắn nhủ với bản thân một điều rất thực tế:

“Hãy tập trung vào những phần mình còn yếu và cải thiện từng chút một. Đừng dành quá nhiều thời gian để lo lắng xem người khác đang học đến đâu”.

Sau khi đi qua kỳ thi, điều cô nhận ra là kết quả không đến từ vài ngày học dồn trước kỳ thi mà từ cách ôn tập đều đặn, biết sửa lỗi và giữ được sự tập trung trong giai đoạn cuối.

Với Ngân, kỳ thi THPT không phải cuộc đua xem ai học nhiều nhất, mà là lúc mỗi học sinh vận dụng hiệu quả những gì mình đã chuẩn bị. Và với tổ hợp Văn - Sử - Địa, hiểu kiến thức, biết hệ thống hóa và học đúng trọng tâm luôn quan trọng hơn việc cố ghi nhớ mọi thứ.