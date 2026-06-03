Diễm My: Đóa hoa miền Tây ‘gieo hạt’ âm nhạc dân gian giữa lòng Hà Nội

SVO - Sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, Huỳnh Thị Diễm My mang theo tình yêu với dân ca quê hương ra Hà Nội học tập và theo đuổi chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không chọn những dòng nhạc dễ tạo sức hút, nữ học viên khoác áo lính kiên trì theo đuổi con đường gìn giữ, đương đại hóa dân ca Nam Bộ, với mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.

Mang hồn quê miền Tây đến với Hà Nội

Với Diễm My, tình yêu dành cho âm nhạc dân gian không bắt đầu từ những sân khấu lớn hay những giờ học thanh nhạc chuyên nghiệp. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ chính quê hương Sóc Trăng, nơi My lớn lên trong những câu hát dân ca quen thuộc, trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Giữa thời điểm nhiều người trẻ lựa chọn các dòng nhạc hiện đại, Diễm My vẫn vẫn kiên trì với những giai điệu mang đậm hơi thở quê hương. Đối với My dân ca không chỉ là âm nhạc mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm hồn dân tộc.

Tình yêu âm nhạc dân gian đã tiếp thêm động lực để Diễm My kiên trì theo đuổi đam mê.

Những ngày đầu tại Hà Nội quả thật không dễ dàng. Chất giọng đặc trưng của người miền Tây khiến nữ ca sĩ gặp không ít khó khăn trong giao tiếp cũng như quá trình học thanh nhạc chuyên nghiệp. Có những buổi học, nữ học viên trẻ phải kiên trì luyện tập từng chữ, từng cách nhả hơi, từng câu luyến láy để đáp ứng yêu cầu khắt khe của nghề.

“Có những ngày nước mắt trở thành một phần của lớp học. Nhưng chính những khó khăn ấy giúp mình hiểu rằng nghệ thuật không chỉ cần năng khiếu mà còn cần sự kiên trì và bản lĩnh”, Diễm My chia sẻ.

Trưởng thành trong môi trường nghệ thuật Quân đội

Rời quê hương Sóc Trăng để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, đối với Diễm My đó là một bước ngoặt lớn. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội không chỉ đào tạo chuyên sâu về âm nhạc mà còn tôi luyện My trở thành người kỷ luật, trách nhiệm và bản lĩnh. Những ngày đầu bước vào phòng tập, My phải học cách làm quen với tiếng còi báo thức lúc tờ mờ sáng, với những nếp chăn vuông vức và chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt của một quân nhân. Sự phóng khoáng, tự do vốn có của một cô gái miền Tây dần nhường chỗ cho tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát. Để rồi từ một cô gái có phần rụt rè, ngại đám đông, màu áo xanh áo lính đã tiếp thêm cho Diễm My sự tự tin và lòng kiên định để đứng vững trên mọi sân khấu.

Hành trình tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã giúp My trưởng thành hơn mỗi ngày.

Trên hành trình chinh phục ước mơ của riêng mình, nữ ca sĩ trẻ luôn dành chỗ đứng đặc biệt, đầy tôn trọng dành cho Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Với My, cô Hồng Hạnh không chỉ là người thầy truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc mà còn là người truyền dạy những giá trị cốt lõi của âm nhạc dân gian.

“Mình cảm thấy bản thân đang đứng ở giao điểm giữa nghệ thuật, trách nhiệm và lý tưởng sống. Khi khoác lên mình màu áo lính, mình càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của một nghệ sĩ trẻ đối với văn hóa dân tộc”, cô kiên định nói.

“Đương đại hóa dân gian không phải là làm biến chất, mà là nối dài sức sống cho di sản”

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trên hành trình nghệ thuật của Diễm My là tham gia biểu diễn tại Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đối với một nữ học viên trẻ, đây không đơn thuần là một sân khấu biểu diễn. Trong không khí ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam, My cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc dùng tiếng hát để lan tỏa những giá trị đẹp đến cộng đồng.

“Đứng trên sân khấu, đó là lần đầu tiên My không còn cảm giác mình chỉ đang “trình diễn”, mà giống như đang được sống trong một dòng chảy cảm xúc rất đặc biệt của lịch sử, tuổi trẻ và đam mê của mình. Đó là cảm giác vừa xúc động, vừa biết ơn, và cũng là động lực để My cố gắng nhiều hơn trên con đường nghệ thuật của mình”, Diễm My nhớ lại.

Diễm My trân trọng mọi khoảnh khắc được đứng trên sân khấu và cất cao giọng hát.

Bên cạnh việc biểu diễn, cô còn ấp ủ nhiều dự định cho tương lai. Là người con của Sóc Trăng, Diễm My mong muốn đưa những chất liệu văn hóa đặc sắc của quê hương như nhạc ngũ âm, nghệ thuật dù kê hay những hình ảnh miền sông nước Nam Bộ vào các sản phẩm âm nhạc mang hơi thở đương đại.

“Nếu thế hệ trẻ không tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy thì sẽ rất đáng tiếc. Mình tin rằng khi người nghệ sĩ làm nghề bằng sự chân thành, tình yêu đó sẽ tìm được những trái tim đồng điệu”, cô thẳng thắn bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở những lời tâm huyết, Diễm My đã và đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh của mình. My đã cho ra mắt một số sản phẩm mang theo hơi thở ngọt ngào, chất phác của vùng sông nước quê hương. Qua giọng hát truyền cảm cùng sự đầu tư chỉn chu, mỗi giai điệu, lời ca mà My gửi gắm không đơn thuần là một tác phẩm âm nhạc đầy da diết, mà còn là bức tranh sống động thể hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước.

Từ cô gái nhỏ lớn lên bên những câu hò điệu lý của miền Tây Nam Bộ đến nữ học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giữa lòng Hà Nội, Huỳnh Thị Diễm My vẫn đang bền bỉ trên hành trình của mình như một dòng sông mang theo phù sa từ nguồn cội. Và trên hành trình ấy, cô không chỉ theo đuổi đam mê nghệ thuật mà còn đang âm thầm gieo những hạt mầm của âm nhạc dân gian vào trái tim của thế hệ trẻ hôm nay.

(Ảnh: NVCC)