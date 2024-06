Nữ sinh Hà Nội được Đại học Mỹ cấp học bổng 6 tỷ đồng tiết lộ lý do chọn ngành Sinh học

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội, đã hoàn thành chương trình lớp 12, chuẩn bị sang Mỹ học ngành Sinh học (Biology) tại Đại học Tulsa bang Oklahoma theo học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng cho 4 năm học cử nhân. Cô bạn đã dành cho Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Gia đình Nguyễn Chúc Khanh gồm 3 thế hệ sống cùng nhau ở khu phố cổ Hà Nội từ bao đời nay. Hồi nhỏ, cô có cơ hội theo bố sang thành phố New York (Mỹ) học tiểu học rồi sau đó được qua Nhật học chuyển tiếp giữa tiểu học và phổ thông. Những trải nghiệm toàn cầu đó khiến Khanh muốn được ra nước ngoài du học.

Bạn đã gửi hồ sơ đến bao nhiêu trường? Vì sao bạn lại chọn những trường này?

Nguyễn Chúc Khanh: Mình đã gửi hồ sơ đến khoảng 10 trường Đại học của Mỹ. Mình chọn trường nộp hồ sơ theo nhiều tiêu chí khác nhau, đặc biệt quan tâm tới những trường có khí hậu không lạnh quá bởi những trải nghiệm tuổi thơ ở Mỹ phải đi bộ đến trường trong cái lạnh buốt xương dưới gió và tuyết khiến mình nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Sau thời tiết, mình lựa chọn những trường được nhiều tài trợ bởi những trường này sẽ có nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế. Mình đã xác định không được học bổng thì ước mơ du học của mình khó thành hiện thực.

Tiêu chí tiếp theo mình chọn trường là top 200 xếp hạng trên bảng NU (National Universities) của Usnews. Mình dành ưu tiên cho những trường có quy mô lớp học nhỏ bởi giáo sư sẽ quan tâm sinh viên kỹ hơn. Mình tìm hiểu và được biết chất lượng đào tạo bậc Cử nhân ở Mỹ khá đồng đều, chỉ sau này khi học lên bậc cao hơn thì mình phải chọn những trường có danh tiếng về nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp.

Cảm xúc của bạn khi Trường Đại học đầu tiên thông báo đồng ý cấp học bổng cho bạn?

Nguyễn Chúc Khanh: Trường Đại học đầu tiên mình nhận thông báo đồng ý cấp học bổng là Trường Đại học Arizona (University of Arizona), ở bang Arizona với mức học bổng khoảng 2 tỷ đồng. Lúc đó, cảm giác của mình vô cùng hạnh phúc. Mình chỉ nghĩ trường sẽ nhận nhưng không nghĩ là sẽ được cấp học bổng. Đây là ngôi trường mình thích và apply đầu tiên bởi khí hậu nóng và mình bị ảnh hưởng bởi những cảnh quay đẹp về ngôi trường này trong bộ phim Chạng vạng (Twilight) của Hollywood (Cười).

Trong số các trường đã đồng ý cấp học bổng cho bạn, bạn muốn được vào học trường nào nhất?

Nguyễn Chúc Khanh: Như đã nói ở trên, mình được một số trường gửi thư đồng ý cấp học bổng nhưng mình quyết định chọn Đại học Tulsa (University of Tulsa) vì đây là ngôi trường có xếp hạng trong NU (National Universities) và nhà trường đã hào phóng cấp cho mình học bổng lớn nhất (học bổng Presidential Scholarship) trị giá 6 tỷ đồng cho 4 năm học chương trình cử nhân ngành Sinh học tại đây. Sinh học là học ngành STEM mà mình yêu thích với quy mô đào tạo lớp nhỏ để các giáo sư có thể quan tâm tới từng sinh viên trong lớp, để các giáo sư có thể hướng dẫn từng sinh viên thực hành kỹ hơn trong các giờ học thí nghiệm tại Labs.

Theo bạn tự đánh giá, vì sao hồ sơ của bạn lại được nhiều trường đồng ý cấp học bổng?

Nguyễn Chúc Khanh: Trước hết, mình nghĩ mình khá may mắn khi được nhiều trường cấp học bổng. Mình hiểu rằng nếu không may thì dù hồ sơ có đẹp mấy nhưng năm đó có quá nhiều hồ sơ xuất chúng hơn thì chắc mình sẽ trượt.

Bản thân mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân khác như ngoài những yêu cầu chung, mỗi trường Đại học Mỹ đều có những yêu cầu riêng khác nhau mà các bạn cần bổ sung trên trang web của trường chứ không phải nộp trên trang common app (nền tảng web hỗ trợ việc nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ). Các yêu cầu riêng biệt này phục vụ tiêu chí xét đầu vào và xét cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.

Ví dụ, có trường sẽ yêu cầu bạn gửi video clip giới thiệu về bản thân, video clip về các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khoá, hoặc có trường sẽ yêu cầu đặt lịch phỏng vấn với bạn. Nhiều trường yêu cầu bạn nộp cả bộ hồ sơ nghệ thuật (art portfilio) cũng như nộp báo cáo dự án mà bạn đã thực hiện. Càng trường càng top thì hồ sơ bổ sung càng nhiều hơn. Lý do dễ hiểu, trường đó có quá nhiều bạn xuất sắc nộp hồ sơ vào khiến Hội đồng phải có những tiêu chí phụ để lựa chọn người xứng đáng. Do đó, khi nộp hồ sơ, mình luôn xem từng yêu cầu khác biệt của từng trường để tạo điểm nhấn cho hồ sơ xin học bổng. Ngoài ra, mình cũng may mắn hơn nhiều bạn vì được gia đình, đặc biệt là bố hỗ trợ tư vấn nhiều trong quá trình nộp hồ sơ xin học bổng.

Bạn có lời khuyên gì trong việc chuẩn bị hồ sơ muốn gửi tới các bạn học sinh cũng có cùng mong muốn giống như bạn?

Nguyễn Chúc Khanh: Lời khuyên đầu tiên mình dành cho các bạn có cùng mong ước chính đáng như mình là các bạn nên tìm những người đã từng nhận được học bổng, những người có kinh nghiệm giúp bạn trong quá trình nộp hồ sơ. Bạn có thể hoàn toàn đầy đủ năng lực nhưng nếu bạn chưa biết cách nộp thì cơ hội nhận học bổng sẽ rất khó. Hồ sơ xin học bổng không phải khi gần nộp mới chuẩn bị. Muốn hồ sơ đủ mạnh thì bạn cần một quá trình.

Với kinh nghiệm người đi trước, mình sẵn sàng tư vấn các em học sinh từ lớp 9 muốn xin học bổng đại học, giúp các bạn có lộ trình chuẩn hơn vào cánh cửa đại học Mỹ.

Với kinh nghiệm người đi trước, mình sẵn sàng tư vấn các em học sinh từ lớp 9 muốn xin học bổng đại học, giúp các bạn có lộ trình chuẩn hơn vào cánh cửa đại học Mỹ. Khi học trên lớp, các bạn cũng nên chủ động gặp thầy/cô chủ nhiệm lớp và các thầy cô dạy môn liên quan đến ngành bạn học sau này. Bởi khi nộp hồ sơ các thầy cô biết bạn mới có thể giúp bạn soạn thư gửi sang các trường bên Mỹ. Tìm hiểu chuyên môn của các thầy/cô cũng sẽ giúp các bạn định hướng nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai. Nếu có thể, bạn hãy nhờ một giáo sư Đại học đúng ngành các bạn sẽ học để Thầy nói cho bạn hiểu thêm về ngành. Đây cũng là bí quyết mà mình thành công vì bố mình hiện là giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội. Bố mình là người hỗ trợ mình cũng như các bạn của mình muốn đi du học Mỹ.

Trong tương lai, bạn muốn làm công việc gì?

Nguyễn Chúc Khanh: Trong tương lai, mình mong muốn được trở thành dược sĩ hoặc bác sĩ. Đó là lý do mình đã chọn chuyên ngành Sinh học để sau đó học tiếp chương trình dược sĩ hoặc bác sĩ tại Mỹ. Không giống như ở Việt Nam, ở Mỹ nếu muốn học dược sĩ hoặc bác sĩ thì bạn cần hoàn thành chương trình đại học của một ngành gần và bạn phải đủ trưởng thành (mature) để học những ngành liên quan đến tính mạng con người. Mình chọn ngành dược sĩ hoặc bác sĩ vì sau đại dịch COVID-19, mình nhận thấy sức mạnh của thuốc chữa bệnh có thể chữa bệnh cứu sống không chỉ 1 người mà có thể cứu hàng triệu người, hàng tỷ người trên thế giới. Mình tin vào giấc mơ tương lai của mình. Mình tin vào lựa chọn của mình!