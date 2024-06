Nữ sinh Gen Z tài năng, giỏi ngoại ngữ, chinh phục loạt học bổng quốc tế là sinh viên Đại học Sogang Hàn Quốc

SVVN - Phan Vũ Hải My (sinh năm 2002) đang du học chuyên ngành Báo chí và Chiến lược truyền thông tại Đại học Sogang, Hàn Quốc. Với mong muốn phát triển bản thân, Hải My không ngừng khám phá, học hỏi từ kiến thức đến trải nghiệm tại môi trường lý tưởng này. Minh chứng cho sự cố gắng, nữ sinh đạt GPA: 4/4.3, sở hữu hai ngoại ngữ: IELTS 7.0 và TOPIK 6 (tiếng Hàn) cùng loạt học bổng danh giá từ các tập đoàn lớn.

Quyết định du học để phát triển và hoàn thiện bản thân

Hải My lựa chọn đi du học vì cảm thấy có chút cảm tình với đất nước Hàn Quốc sau khi học tiếng Hàn trong ba năm ở cấp ba. Một lý do quan trọng khác, cô muốn thử thoát khỏi vùng an toàn của bản thân.

Hải My từng có khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu khoảng thời gian du học tại thời điểm dịch COVID - 19 bùng phát nghiêm trọng tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Thời điểm đó, nữ sinh phải hoãn và thay đổi nhiều kế hoạch của bản thân.

Quyết định nhập học ở Hàn Quốc và chấp nhận học online suốt năm 2021, Hải My phải đối mặt với không ít bỡ ngỡ khi là sinh viên mới, chưa kết nối được nhiều bạn bè vì không gặp nhau trực tiếp. Mặc dù, khi ấy nữ sinh đã có Topik 5 khi nhập học nhưng cô vẫn vướng mắc khi nghe thầy cô giảng bài.

“Tại trường đại học, tiếng Hàn không giống như những gì mình đã học trong sách. Thêm vào đó, vì kỹ năng nghe nói của bản thân chưa tốt, nên mình đặc biệt sợ khi phải phát biểu hoặc thuyết trình trong các môn học” - Hải My chia sẻ.

Có những lúc, Hải My cảm thấy như "mất mát" một năm ở đại học, nhưng cô vẫn tin rằng thời gian đó không bị lãng phí. Nữ sinh đã tích cực tìm kiếm công việc thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch. Ngoài ra, thời gian này cô cũng nghiên cứu về ngôi trường mới, lập kế hoạch cho những năm còn lại ở đại học và đặc biệt là cố gắng kiếm thêm học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ.

Hải My không chỉ tập trung cải thiện khả năng tiếng Hàn mỗi ngày bằng cách dành khoảng 2 tiếng để chuẩn bị trước bài cho hôm sau, mà cô còn tự mình nắm bắt những từ chuyên ngành khó bằng cách ghi lại chúng. Đồng thời, nữ sinh cũng chăm chỉ đọc, tóm tắt tài liệu mỗi môn học vào một cuốn sổ nhỏ, giúp cô dễ dàng theo dõi và nắm vững kiến thức. Thay vì sử dụng máy vi tính, cô chọn viết tay để nhớ lâu và hiệu quả hơn.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn ngành học, Hải My cho biết: “Mình chọn ngành Báo chí và Chiến lược truyền thông vì cảm thấy đây là lĩnh vực phù hợp với bản thân. Khi học THPT, mình luôn có thành tích tốt ở môn Văn cùng niềm yêu thích với các môn Xã hội”.

Bí quyết chinh phục học bổng xứ Hàn

Hiện tại Hải My đang là sinh viên năm 4 (năm cuối) tại Đại học Sogang và cô hiện đang nhận 2 học bổng: học bổng từ quỹ Samsung Dream tài trợ học phí và sinh hoạt phí khoảng hơn 10 triệu VND/tháng, cùng với học bổng của quỹ Lotte tài trợ kí túc xá. Nữ sinh vẫn thường đùa với bố mẹ là mình đang "du học 0 đồng".

Hải My nghĩ để đạt được nhiều học bổng, cần có hai yếu tố: chủ động và kiên nhẫn. Cô đã dành nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin về các học bổng cho du học sinh tại Hàn Quốc, thậm chí tìm cả chia sẻ từ những người đã từng nhận học bổng trước đó để học hỏi kinh nghiệm từ họ.

“Săn học bổng không phải chuyện làm được trong ngày một ngày hai. Vì vậy, mỗi người nên kiên trì xây dựng CV, viết đi viết lại bài luận nhiều lần. Thậm chí phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận trượt từ vòng hồ sơ. Nhưng chỉ cần không để bản thân chìm lâu trong thất bại và tiếp tục cải thiện, những cơ hội khác sẽ lại đến với chúng ta” - Hải My cho biết.

Môi trường tại Hàn Quốc đã mang lại cho Hải My sự chủ động và bản lĩnh mà cô không có khi ở Việt Nam. Với số lượng cơ hội học bổng và thực tập cho người nước ngoài không nhiều, cô phải tự mình tích cực tìm kiếm và liên hệ. Dần dần, cô cũng học được cách không sợ thất bại, thậm chí khi trượt học bổng hay cơ hội thực tập, nữ sinh coi đó là kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Hải My nghĩ rằng ở Hàn Quốc, mọi người đôi khi sẽ cảm thấy khó khăn khi tương tác với các giảng viên cũng như bạn bè cùng lớp vì rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy may mắn vì phần lớn các giáo viên và bạn bè đều có trách nhiệm trong công việc, không có sự phân biệt đối xử với sinh viên nước ngoài.

Một điểm mạnh của chương trình học tại Hàn Quốc giúp Hải My có nhiều cơ hội thực hành, đặc biệt là trong năm 3-4. Điều này giúp cô có cái nhìn thực tế hơn về ngành và thị trường Hàn Quốc. Các chương trình hướng nghiệp, tư vấn dành riêng cho sinh viên nước ngoài cũng giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho quá trình xin việc sau khi tốt nghiệp.

Với nhiều cố gắng, Hải My đã đạt điểm GPA 4.0/4.3 trong đó khoảng 70% học bằng tiếng Hàn và 30% học bằng tiếng Anh. Ngoài ra hai học bổng Samsung và Lotte như đề cập, cô còn tham gia hoạt động cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và Mạng lưới thanh niên Đông Nam Á (AYNK), được bảo trợ bởi Asean Korea Center thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Gần đây, cô cũng may mắn được nhận cơ hội thực tập tại tập đoàn Hyundai - một trong số công ty lớn nhất tại Hàn Quốc. Những hoạt động này đã mang lại cho cô cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc và tăng cường khả năng giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn.

Chia sẻ về dự định phát triển bản thân, Hải My cho biết, thời gian này cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt kỳ thực tập mùa hè tại tập đoàn Huyndai - một cơ hội mới lạ mà cô đã giành được sau khoảng thời gian nỗ lực.

Đồng thời, cô sẽ dành thời gian học cuối cùng tại Sogang để vừa tìm việc làm như ý, vừa thi bổ sung các chứng chỉ chuẩn hóa và đi du lịch một vài nước xung quanh (Nhật Bản, Trung Quốc). Nữ sinh cũng dự định làm việc tại Hàn Quốc khoảng 1 năm, sau đó sẽ tiếp tục thử thách bản thân với việc học Thạc sĩ ở một môi trường mới.

Với Hải My, bốn năm đại học thực không quá dài, nên các bạn sinh viên hãy chuẩn bị kỹ càng về kế hoạch phát triển bản thân cũng như duy trì sức mạnh thể chất và tinh thần mạnh mẽ.

Quan trọng nhất, mỗi người cần có mục tiêu phù hợp cho từng giai đoạn và cố gắng, không hi sinh sức khỏe cho công việc để có thể "chạy đường dài". Không nên quá sốt ruột khi nhận thấy những thành công của người khác, bởi vì bất kỳ thành công nào cũng cần rất nhiều trải nghiệm và trải qua nhiều thất bại. Hãy chủ động tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn và duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết.

Một số thành tích tiêu biểu của Hải My: GPA: 4/4.3;

Có IELTS 7.0 và TOPIK 6 (tiếng Hàn);

Học bổng Global Scholarship 100% học phí Đại học Sogang (năm 2021);

Học bổng Samsung Dream Foundation (năm 2022);

Học bổng tập đoàn Charmvit (năm 2022);

Học bổng Lotte Foundation (năm 2023);

Học bổng hội cựu sinh viên Đại học Sogang (năm 2023);

Thực tập: Đỗ 2 chương trình Internship của Seoul Global Center (năm 2023) và tập đoàn Hyundai (năm 2024); Ban Đối ngoại Truyền thông - Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK);

Media Officer tại ASEAN Youth Network in Korea (Mạng lưới thanh niên Đông Nam Á tại Hàn Quốc thuộc ASEAN-Korea Center).

(Ảnh: NVCC)