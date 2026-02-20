Nữ sinh HUFLIT lan tỏa tình yêu áo dài trong Tết Bính Ngọ

SVO - Đặng Trần Quế Trâm là sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT), đồng thời là người mẫu trẻ. Dành tình yêu đặc biệt cho tà áo dài trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Quế Trâm mong muốn lan tỏa thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong thế giới hội nhập.

Đặng Trần Quế Trâm là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Đặng Trần Quế Trâm hiện là sinh viên năm thứ ba tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Không chỉ là người mẫu chuyên nghiệp, cô còn là một người trẻ mang trong mình niềm tự hào về văn hóa dân tộc, mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của áo dài đến với cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Quế Trâm chia sẻ, giữa muôn vàn xu hướng thời trang hiện đại, cô vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho tà áo dài. Trong không khí rộn ràng của năm Bính Ngọ, cô chọn áo dài như một biểu tượng bất biến của sự thanh tao và cốt cách người phụ nữ Việt Nam.

Giữa muôn vàn xu hướng thời trang hiện đại, Quế Trâm vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho tà áo dài.

Quế Trâm tâm sự: "Đối với một người mẫu, mình đã mặc rất nhiều trang phục lộng lẫy, nhưng chỉ khi khoác lên mình tà áo dài, mình mới cảm thấy sự tự tin toát ra từ chính nguồn cội và bản sắc của mình".

Quế Trâm mong muốn gửi gắm thông điệp "Sự tiếp nối" qua bộ ảnh áo dài của bản thân. Bộ ảnh không chỉ thể hiện nét cổ điển của những giá trị xưa cũ, mà còn mang hơi thở của Gen Z HUFLIT: năng động, tri thức và không ngại làm mới bản thân.

Cô chia sẻ: "Mình muốn mọi người thấy rằng, sinh viên chúng mình không hề xa rời xa truyền thống. Chúng mình chỉ đang làm cho truyền thống ấy trở nên rạng rỡ và gần gũi hơn, theo cách riêng của những người trẻ thời đại số ngày nay".

Trong không khí rộn ràng của năm Bính Ngọ, Quế Trâm chọn áo dài như một biểu tượng bất biến của sự thanh tao và cốt cách người phụ nữ Việt Nam.

Tại HUFLIT – một môi trường luôn đề cao sự hội nhập và kỹ năng, hình ảnh tà áo dài giúp Quế Trâm khẳng định: "Hội nhập nhưng không hòa tan". Cô cho biết, khi mặc áo dài, cô cảm thấy bản thân mang hình ảnh của một nữ sinh hiện đại, tự tin, sẵn sàng vươn ra thế giới, nhưng vẫn giữ chặt sợi dây kết nối với văn hóa dân tộc.

"Đó là một sức mạnh mềm giúp mình tự hào hơn khi giao lưu với bạn bè quốc tế", Quế Trâm nhấn mạnh.

Quế Trâm mong muốn gửi gắm thông điệp "Sự tiếp nối" qua bộ ảnh áo dài của bản thân.

Quế Trâm hoàn toàn ủng hộ việc, mặc áo dài trở thành một "truyền thống" mới của giới trẻ. Cô cho rằng, việc cùng nhau chụp ảnh áo dài mỗi dịp Tết không chỉ để có những tấm hình đẹp, mà còn là cách chúng ta thực hành văn hóa, nhắc nhở nhau về cội nguồn.

Khi được hỏi về ba từ mô tả vẻ đẹp phụ nữ Việt trong tà áo dài dịp Tết 2026, Quế Trâm đã chọn: Thanh xuân – Kiêu hãnh – Rạng rỡ. Cô tin rằng, người phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình vẻ đẹp tươi trẻ, sự tự hào về bản sắc và tinh thần lạc quan, yêu đời.

Quế Trâm chọn ba từ mô tả vẻ đẹp phụ nữ Việt trong tà áo dài dịp Tết 2026: Thanh xuân – Kiêu hãnh – Rạng rỡ.

Sau những ngày "du xuân", nạp đầy năng lượng từ gia đình và quê hương Tiền Giang (cũ), Quế Trâm đang rất hào hứng để quay lại giảng đường. Đặc biệt, là sinh viên năm ba, cô đã chuẩn bị một tâm thế "tăng tốc" để hoàn thành tốt các mục tiêu học tập, cũng như những dự án nghệ thuật sắp tới.

Chuyến du xuân năm nay của Quế Trâm mang tên "vượt qua chính mình". Thay vì chỉ nghỉ ngơi, cô đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn khi đăng ký tham gia cuộc thi Người đẹp Gò Công 2026.

Quế Trâm chia sẻ: "Dù đã có kinh nghiệm làm mẫu, nhưng đứng trên sân khấu quê hương vẫn mang lại cho mình cảm xúc rất đặc biệt và tự hào. Chuyến du xuân này không chỉ để ngắm cảnh, mà còn giúp mình hiểu rằng: Chỉ cần dám thử sức, mình sẽ thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Đây chính là trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình trong dịp Tết Bính Ngọ này".

Chuyến du xuân năm nay của Quế Trâm mang tên "vượt qua chính mình".

"Nhân dịp đầu năm mới, mình xin chúc các bạn sinh viên một năm Bính Ngọ mạnh mẽ như ngựa chiến, luôn kiên trì với đam mê và đạt được những thành tích rực rỡ trong học tập. Hãy cứ tự tin, rạng rỡ và là phiên bản tốt nhất của chính mình", Quế Trâm gửi gắm.

(Ảnh: NVCC)