Nữ sinh ngành Giáo dục đạt danh hiệu ‘Sao Tháng Giêng’: Không ngừng trưởng thành từ những điều nhỏ bé

SVO - Không bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, Trần Ngô Kim Hảo, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Phú Yên, chọn cách đi chậm mà chắc, tích lũy từng trải nghiệm để trưởng thành. Sau danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, điều cô theo đuổi không còn là bảng điểm hay giấy khen, mà là những giá trị có thể mang lại cho cộng đồng.

Thành tích không còn là thước đo duy nhất

Trần Ngô Kim Hảo hiện là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Phú Yên. Bên cạnh việc học và tham gia phong trào, cô duy trì những thói quen rất riêng: “Mình thích đi bộ một mình vào buổi chiều, lặng lẽ quan sát nhịp sống xung quanh để tìm lại sự bình yên… Mình cũng có thói quen sưu tầm những câu nói hay từ sách hoặc phim, xem đó như nguồn động lực mỗi khi mệt mỏi.”

Ít ai biết, phía sau bảng thành tích là một xuất phát điểm giản dị. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, Hảo được nuôi dưỡng những ước mơ học tập và hành trình trưởng thành từ sớm. “Khi bước vào giảng đường đại học, mình mang theo hành trang là sự tự lập và quyết tâm học tập thật tốt. Bố, mẹ và chị luôn âm thầm động viên, ủng hộ mình tham gia các hoạt động,” cô chia sẻ.

Từng có thời điểm, Hảo định nghĩa thành công bằng những con số và danh hiệu. Nhưng môi trường đại học, đặc biệt là các hoạt động Đoàn - Hội, đã khiến cô thay đổi góc nhìn: “Mình nhận ra thành công không chỉ là những gì mình đạt được cho riêng mình, mà còn là những giá trị tích cực mình có thể mang đến cho người khác.”

Những chuyến đi khiến góc nhìn thay đổi

Bước ngoặt lớn trong hành trình của Hảo đến từ các hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, chuyến hỗ trợ người dân trong trận lũ năm 2025 tại Đắk Lắk để lại dấu ấn sâu sắc.

“Điều khiến mình ám ảnh nhất là những mất mát và sự chia ly mà nhiều gia đình phải đối mặt. Những ngôi nhà bị nước lũ tàn phá, ánh mắt lặng đi của người dân khi đứng trước những gì còn lại…”, Hảo nhớ lại.

Kim Hảo tham gia hỗ trợ bốc xếp, phân loại, tiếp nhận và phân phối nhu yếu phẩm đến người dân trong trận lũ năm 2025 ở Đắk Lắk.

Không chỉ là nỗi đau, chính sự kiên cường của người dân sau thiên tai đã khiến cô thay đổi: “Trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn động viên nhau, cùng nhau dựng lại cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Mình nhận ra những điều bình dị như gia đình, sức khỏe hay sự bình yên mỗi ngày đều vô cùng quý giá.”

Sau chuyến đi, Hảo cho biết mình trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Áp lực danh hiệu và lựa chọn trưởng thành

Đằng sau các danh hiệu như “Sao Tháng Giêng” hay “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là áp lực không nhỏ. Hảo thừa nhận: “Đôi khi, mình cũng tự tạo cho mình áp lực phải cố gắng nhiều hơn… Có những giai đoạn lịch học dày đặc, mình cũng có lúc mệt mỏi.”

Trần Ngô Kim Hảo nhận danh hiệu “Sao Tháng Giêng” năm học 2024 - 2025.

Tuy nhiên, cô không chọn cách “giữ hình ảnh” bằng sự hoàn hảo: “Giữ hình ảnh không có nghĩa là luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Mình vẫn là một sinh viên bình thường, cũng có lúc yếu lòng… Điều quan trọng là biết lắng nghe bản thân và tiếp tục cố gắng.”

Hành trình đại học với Hảo là sự đánh đổi. Cô có thêm trải nghiệm, mối quan hệ và sự trưởng thành, nhưng cũng phải hy sinh thời gian cho gia đình, những khoảng nghỉ cá nhân. “Những điều mình ‘mất’ thực ra cũng là một phần của sự trưởng thành,” cô nhìn nhận.

Giấc mơ giản dị nhưng bền bỉ

Kim Hảo (thứ ba, từ trái sang) tham gia Giải Vô địch Vovinam Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ II năm 2024.

Nếu bỏ qua tất cả thành tích, điều Hảo trăn trở nhất là làm sao những nỗ lực của mình không chỉ dừng lại ở danh hiệu. “Mình luôn tự hỏi sau hành trình đại học, mình sẽ làm được gì để đóng góp nhiều hơn, để những việc mình làm có thể lan tỏa và duy trì bền vững.”

Giấc mơ lớn nhất của cô lại rất giản dị: trở thành một giáo viên truyền cảm hứng, đặc biệt với học sinh vùng khó khăn. “Mình mong muốn giúp các em có thêm động lực học tập, tự tin hơn và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.”