Cựu sinh viên BUV gia nhập tập đoàn đồ chơi Mattel Toys lớn thứ hai thế giới

SVO - Trần Khánh Huyền, cựu sinh viên chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), ghi dấu với hành trình từ các dự án sáng tạo tại giảng đường đến vị trí Product Design Trainee tại Mattel Toys - tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn thứ hai thế giới. Từng sáng lập và dẫn dắt BUV Creative Art Club, đồng thời thực hiện dự án tốt nghiệp “Spirits at the Table” mang đậm bản sắc văn hóa Việt, Khánh Huyền từng bước khẳng định năng lực sáng tạo trong môi trường quốc tế.

Từ sáng lập CLB nghệ thuật đến theo đuổi phương pháp học thực hành từ sớm

Ngay từ khi theo học chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại BUV, Khánh Huyền đã chủ động tạo môi trường rèn luyện ngoài lớp học. Từ nhu cầu kết nối những sinh viên yêu thích nghệ thuật, cô cùng bạn bè sáng lập BUV Creative Art Club và trực tiếp đảm nhiệm vai trò điều hành. Với cách làm nhanh gọn, toàn bộ ý tưởng và hồ sơ thành lập câu lạc bộ được hoàn thiện trong vòng một tuần. Trong quá trình vận hành, Khánh Huyền cùng cộng sự tổ chức các workshop, triển lãm và dự án thiết kế sinh viên, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế về tổ chức, phối hợp và triển khai ý tưởng.

Khánh Huyền trong lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Song song với hoạt động ngoại khóa, Khánh Huyền xây dựng cho mình phương pháp học tập thiên về thực hành. Cô lựa chọn cách tiếp cận “làm trước, hoàn thiện sau” nhằm rút ngắn thời gian đưa ý tưởng vào thử nghiệm và cải tiến. Theo Khánh Huyền, việc chấp nhận những thiếu sót ban đầu giúp người học giảm áp lực hoàn hảo và tăng khả năng chủ động trong sáng tạo. “Khi bắt đầu một dự án, mình sẽ ưu tiên để đưa được ý tưởng tồn tại trước, sau đó mới chỉnh sửa và phát triển tiếp để nó được chỉn chu hơn”, cô chia sẻ. Từ trải nghiệm điều hành câu lạc bộ, cô cũng nhìn nhận sáng tạo không phải là quá trình đơn lẻ, mà phụ thuộc nhiều vào trao đổi và phản biện trong tập thể.

“Spirits at the Table”: Cách kể lại văn hóa thờ cúng bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại

Một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của Khánh Huyền là dự án tốt nghiệp mang tên Spirits at the Table. Lấy cảm hứng từ văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt, đề tài được cô lựa chọn không chỉ bởi sự gần gũi trong đời sống gia đình, mà còn từ nhu cầu tìm kiếm một cách tiếp cận mới mẻ với chất liệu truyền thống. Theo Khánh Huyền, việc thiếu những tài liệu mang tính “trẻ”, phù hợp với góc nhìn thị giác đương đại đã thôi thúc cô tự xây dựng một hướng thể hiện riêng. “Mình muốn đưa những yếu tố quen thuộc như cơm cúng hay bàn thờ trở thành những hình ảnh mới, gần gũi hơn với người trẻ, để những giá trị này vẫn được gìn giữ và kết nối qua các thế hệ”, cô chia sẻ.

Khánh Huyền giới thiệu dự án “Spirits at the Table” tại triển lãm sinh viên năm cuối chương trình CCP.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Khánh Huyền dành khoảng hai tháng nghiên cứu thông qua tư liệu đời sống và trải nghiệm cá nhân. Quá trình này giúp cô hiểu rõ hơn về bối cảnh văn hóa, từ đó lựa chọn những chi tiết có khả năng chuyển hóa sang ngôn ngữ đồ họa. Thay vì tái hiện một cách hoàn toàn hiện thực, Khánh Huyền chủ động cân bằng giữa tính chính xác văn hóa và dấu ấn cá nhân trong sáng tạo. “Mình muốn tái hiện nó như một trải nghiệm cá nhân, đủ sâu để không sai lệch bản chất nhưng cũng đủ thú vị để mang lại góc nhìn mới”, cô cho biết.

Khánh Huyền tham gia sự kiện gây quỹ Meraki của câu lạc bộ, chụp cùng anh Kỳ - đại diện tổ chức Nghị Lực Sống.

Với cách tiếp cận này, Spirits at the Table không chỉ dừng lại ở một sản phẩm minh họa, mà còn thể hiện nỗ lực kết nối truyền thống với hiện đại thông qua ngôn ngữ thiết kế. Dự án thể hiện định hướng sáng tạo của Khánh Huyền trong việc khai thác chất liệu văn hóa bản địa bằng tư duy thị giác đương đại, hướng đến những giá trị có tính kế thừa và phù hợp với thế hệ trẻ.

Hành trình ứng tuyển và trưởng thành trong môi trường sáng tạo quốc tế

Cơ duyên đưa Khánh Huyền đến với Tập đoàn Mattel bắt đầu từ khi cô còn là sinh viên năm hai tại BUV. Thông qua sự kiện BUV Corporate Showcase - Sự kiện Tri ân Doanh nghiệp và Triển lãm Dự án Sinh viên, cô lần đầu biết đến việc Mattel có trụ sở tại Việt Nam, từ đó chủ động theo dõi và đặt mục tiêu ứng tuyển khi có cơ hội. “Mình đã biết đến Mattel từ trước qua các sản phẩm và phim của hãng, nhưng đến khi tham gia sự kiện ở trường, mình mới có định hướng rõ ràng là sẽ ứng tuyển vào đây”, Khánh Huyền chia sẻ.

Khánh Huyền với vai trò diễn giả cựu sinh viên tại sự kiện Experience Day của BUV.

Sau quá trình chuẩn bị từ sớm trong thời gian học đại học, cô chính thức tham gia tuyển dụng với nhiều vòng đánh giá, bao gồm portfolio, bài kiểm tra chuyên môn và ba vòng phỏng vấn, đòi hỏi ứng viên thể hiện đồng thời năng lực thiết kế, kỹ năng vẽ và khả năng phát triển ý tưởng. Kết quả, sau khi tốt nghiệp chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại BUV, chuyên ngành minh họa (Illustration) vào tháng 12 năm ngoái, Khánh Huyền gia nhập Tập đoàn Mattel với vị trí Product Design Trainee, tham gia nhóm phát triển sản phẩm action figures (nhân vật hành động).

Khánh Huyền nhanh chóng được tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm, trong đó có những thương hiệu lớn như WWE, Toy Story hay Minecraft. Làm việc trong môi trường quốc tế, cô cho biết ấn tượng rõ nhất là quy trình sáng tạo được tổ chức chặt chẽ và theo từng giai đoạn cụ thể, từ hình thành ý tưởng ban đầu, xây dựng thiết kế, đánh giá sản phẩm đến hoàn thiện và sản xuất. “Mỗi sản phẩm đều phải đi qua nhiều bước như initial concept, design package, product review, packaging review và production, đòi hỏi sự phối hợp rất sát giữa các team, đặc biệt là design và engineering”, cô cho biết. Bên cạnh đó, việc làm việc với các sản phẩm dựa trên IP có sẵn cũng yêu cầu người thiết kế phải sáng tạo trong một khuôn khổ nhất định, đảm bảo tính nhất quán với nguyên bản.

Khánh Huyền tham gia hoạt động văn nghệ tại Công ty Mattel nhân dịp cuối năm.

Từ trải nghiệm thực tế, Khánh Huyền cho rằng môi trường làm việc chuyên nghiệp giúp cô nhìn nhận rõ hơn mối quan hệ giữa đam mê và kỷ luật. “Đi làm rồi mình mới thấy đam mê thôi là không đủ, sẽ có những dự án không thực sự thú vị hoặc phải làm theo yêu cầu rất chặt của khách hàng và lúc đó kỷ luật là yếu tố giúp mình đảm bảo tiến độ”, cô chia sẻ. Theo Khánh Huyền, áp lực về thời hạn và yêu cầu công việc là điều tất yếu, buộc mỗi cá nhân phải duy trì sự ổn định trong hiệu suất làm việc.

Khánh Huyền cùng các thành viên BCAC tổ chức workshop.

Trong thời gian tới, Khánh Huyền định hướng tiếp tục phát triển trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm, đặc biệt trong ngành công nghiệp đồ chơi - lĩnh vực mà cô đánh giá có tiềm năng tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa yếu tố thị giác và trải nghiệm người dùng. Gửi lời tới các bạn trẻ theo đuổi con đường sáng tạo, cô cho rằng sự kiên trì là yếu tố quan trọng. “Mình chỉ muốn nói là cứ tiếp tục cố gắng, vì ngành này rất vất vả nhưng cũng rất xứng đáng. Mình cứ làm đi, đừng quá lo mình chưa sẵn sàng hay chưa đủ giỏi”, Khánh Huyền bày tỏ.

