Nữ sinh ngành Y với khát vọng cống hiến sức trẻ qua hành trình ‘Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024’

SVVN - Hồ Bình Phương, sinh năm 2005, đến từ tỉnh Bình Định, là sinh viên năm 2 ngành Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Bình Phương nổi bật không chỉ với thành tích học tập xuất sắc mà còn là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động Đoàn - Hội và nghiên cứu khoa học. Cô tự hào là một trong năm đại biểu sinh viên Đà Nẵng tham dự chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024.

Hình thành đam mê nghề y từ đại dịch COVID - 19

Ban đầu, Bình Phương theo học ngành Y theo định hướng của gia đình, nhưng chính những tháng ngày đại dịch COVID-19 đã khơi dậy trong cô niềm đam mê trở thành bác sĩ. Khi chứng kiến hàng ngàn y bác sĩ tình nguyện khoác lên mình bộ đồ bảo hộ màu xanh, ra quân chống dịch, nữ sinh nhận ra giá trị của nghề Y và quyết định phấn đấu để khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, với mong muốn giúp đỡ mọi người.

Dù ban đầu lựa chọn nghề Y theo sự hướng dẫn của gia đình, Bình Phương nhanh chóng tìm thấy mục tiêu và lý tưởng sống cho riêng mình. Nữ sinh nhấn mạnh: “Mình muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo, không chỉ trong nước mà còn trên khắp thế giới”.

Bình Phương chia sẻ rằng ngành Y là một lĩnh vực đặc biệt với những yêu cầu khắt khe, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ phía sinh viên. Chương trình đào tạo kéo dài 6 năm không chỉ yêu cầu sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết khoa học và y học mà còn đòi hỏi sinh viên phải thành thạo thực hành lâm sàng. Hơn cả việc nắm vững kiến thức, người học phải biết cách áp dụng vào thực tế để chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Nữ sinh nhấn mạnh, ngành Y yêu cầu sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng chịu đựng áp lực cao. Đây là những phẩm chất cần thiết để đối mặt với những thử thách mà các bác sĩ tương lai sẽ gặp phải, nơi mà mọi quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, sinh viên ngành Y phải rèn luyện cho mình tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp ngay từ những ngày đầu học tập.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sự tận tâm và đạo đức nghề nghiệp là những phẩm chất không thể thiếu đối với một bác sĩ. Nghề Y không chỉ là việc chữa bệnh mà còn là việc chăm sóc con người với lòng tôn trọng, tình yêu thương và trách nhiệm. Chính những yếu tố này tạo nên sự khác biệt và đặc thù của ngành Y, đòi hỏi người theo đuổi phải có đam mê và sự cống hiến hết mình.

Hòa mình với môi trường học tập phát triển toàn diện

Được sinh ra trong một gia đình với điều kiện tốt, Bình Phương may mắn có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Điều này giúp nữ sinh không phải trải qua những khó khăn quá lớn trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, cô không vì thế mà tự mãn, ngược lại, luôn nỗ lực không ngừng để đạt được những thành tích đáng tự hào.

Môi trường học tập tại Đại học Duy Tân đã mang lại cho nữ sinh không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn giúp phát triển các kỹ năng cần thiết trong ngành Y. Cô tham gia vào Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học Trường Y Dược (Scientific Research Club) và có cơ hội tiếp xúc với nhiều dự án nghiên cứu khoa học. Qua đó, Bình Phương học cách làm việc nhóm, áp dụng các phương pháp nghiên cứu một cách hiệu quả, phân tích và giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Những kinh nghiệm này giúp cô nâng cao kỹ năng tư duy phản biện và khả năng làm việc dưới áp lực, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai nghề nghiệp.

Trong quá trình học tập, Bình Phương luôn nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích xuất sắc. Với GPA 3.5/4.0 trong năm học 2023 - 2024, cô đã vinh dự nhận được giấy khen sinh viên giỏi từ Trường Đại học Duy Tân. Trước đó, nữ sinh từng học tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định, và liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 12 năm học.

Một trong những thành tích nổi bật nhất của Bình Phương là tham gia báo cáo đề tài nghiên cứu tại hội nghị khoa học sinh viên năm 2024 với nội dung “Khảo sát Mô hình bệnh tật và tác động đến dự trù vật tư tại Khoa Hồi sức, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê sau đại dịch COVID-19”. Đề tài này không chỉ giúp Bình Phương trau dồi kỹ năng nghiên cứu mà còn mang lại những kinh nghiệm quý báu về cách quản lý thời gian, phân chia công việc và làm việc nhóm hiệu quả.

Ngoài ra, cô cũng đạt được chứng chỉ tiếng Anh IELTS với điểm số 6.0, giúp nâng cao khả năng ngôn ngữ và tự tin hơn trong các hoạt động học thuật. Đặc biệt, nữ sinh đã có cơ hội trở thành sinh viên trao đổi trong chương trình “INCiTE Summer School” – một chương trình quốc tế do các trường đại học hàng đầu thế giới như University of Amsterdam, University of Edinburgh, University of Sydney, Nanyang Technological University Singapore và National University of Management Phnom Penh phối hợp tổ chức. Đây là trải nghiệm quý báu, giúp Bình Phương mở rộng tầm nhìn quốc tế, học hỏi từ các nền giáo dục tiên tiến, và trau dồi kỹ năng nghiên cứu cũng như làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Tiên phong tham gia các hoạt động Đoàn - Hội

Dù việc học tập trong ngành Y rất bận rộn, Phương vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn - Hội và ngoại khóa. Những hoạt động này không chỉ giúp Bình Phương phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm mà còn rèn luyện khả năng quản lý thời gian, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm - những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực Y học.

Nữ sinh đã tham gia chương trình “Blouse trao yêu thương” - một chương trình tình nguyện Y khoa với các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho người dân vùng cao ở huyện Nam Trà Mi và huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Những trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn về nhu cầu và khó khăn của người dân, nâng cao sự đồng cảm - một phẩm chất thiết yếu đối với người làm trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt, cô đã trưởng thành hơn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Hoạt động Đoàn - Hội và ngoại khóa cũng giúp Bình Phương từ một người ngại tham gia hoạt động, nhút nhát trở nên tự tin hơn, linh hoạt hơn trong việc thích ứng với những thay đổi và áp lực. Những trải nghiệm này không chỉ bổ sung cho hành trang kiến thức mà còn giúp Phương hình thành tầm nhìn rộng mở hơn, biết cách cân bằng giữa học tập và các hoạt động xã hội, từ đó phát triển toàn diện hơn trên con đường trở thành một bác sĩ trong tương lai.

Tự hào trên chuyến hải trình đến với vùng đảo tiền tiêu

Đầu tháng 8 vừa qua, Bình Phương cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi là một trong năm đại biểu đại diện sinh viên Đà Nẵng tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” đến với xã đảo Thổ Châu (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Chuyến hành trình này không chỉ mang lại cho nữ sinh nhiều niềm vui khi được gặp gỡ và tiếp xúc với những sinh viên tuyệt vời từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, mà còn giúp cô tích lũy được vô số kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.

Những khoảnh khắc lắng đọng nhất đối với nữ sinh là khi được trò chuyện và giao lưu với các chiến sĩ tại Thổ Châu. Họ không chỉ là những người lính bảo vệ biên cương, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và hy sinh thầm lặng vì đất nước. Nhìn thấy những khó khăn và gian khổ mà họ phải đối mặt hàng ngày, Bình Phương càng thêm trân trọng sự hy sinh của họ để bảo vệ bình yên cho quê hương.

Sau chuyến hành trình, nữ sinh không chỉ mang về những kỷ niệm đẹp mà còn là lòng biết ơn sâu sắc và tinh thần trách nhiệm lớn hơn đối với Tổ quốc. Cô nhận ra rằng, mỗi sinh viên không chỉ cần học tập tốt mà còn cần đóng góp sức mình, dù là nhỏ bé, để chung tay bảo vệ và phát triển đất nước.

Sau những trải nghiệm đáng nhớ và những thành tích đã đạt được, Bình Phương không ngừng đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho tương lai. Ngoài ra, nữ sinh cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi USMLE Step 1 - một trong những bước đầu tiên trên hành trình trở thành bác sĩ tại Mỹ. Dù biết rằng con đường này sẽ còn nhiều thử thách, nhưng Bình Phương tin rằng với sự nỗ lực không ngừng, tinh thần học hỏi và lòng đam mê, cô sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Với phương châm, “Học hết sức, chơi hết mình”, thông điệp mà nữ sinh muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ hiện nay để chúng ta cùng nhau phát triển đó là: “Hãy sống trọn vẹn và có trách nhiệm với chính mình và với xã hội. Đừng ngại thử thách, đừng sợ thất bại, bởi mỗi trải nghiệm, dù thành công hay chưa, đều là một bước tiến trên con đường trưởng thành. Chúng ta hãy sống với đam mê, dám mơ lớn và hành động quyết liệt. Hãy luôn nhớ rằng, thế hệ trẻ chúng ta không chỉ mang trong mình khát vọng cá nhân, mà còn có trách nhiệm lớn lao trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước”.

(Ảnh: NVCC)