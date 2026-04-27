Nữ sinh Tài chính ‘định giá’ thanh xuân bằng chỉ số ROE: Từ dân chuyên Văn đến nhà tư vấn đầu tư thực chiến

SVO - Sở hữu chuỗi thành tích nghiên cứu khoa học dày đặc và loạt bài đăng trên các tạp chí lớn của Bộ Tài chính, nhưng Phan Nhật Linh - sinh viên năm 4, chuyên ngành Phân tích tài chính, Học viện Tài chính lại xuất phát điểm là dân chuyên Văn và hiện đang là một nhà tư vấn đầu tư nhạy bén trên thị trường chứng khoán.

Danh mục “Tài sản”: Đưa chất Văn lãng mạn vào những bản báo cáo tài chính khô khan

Ít ai biết, cô sinh viên lớn lên từ 2 miền quê hương Quy Nhơn và Hải Dương từng là một học sinh chuyên Văn. Việc rẽ hướng sang khối ngành Kinh tế ban đầu có vẻ là một bước ngoặt bất ngờ nhưng lại trở thành vũ khí bí mật của Linh. Sự lãng mạn, bay bổng của văn chương không hề mất đi, mà chính là “tài sản vô hình” giúp cô bạn hình thành tư duy linh hoạt và góc nhìn đa chiều khi phân tích số liệu.

Phan Nhật Linh, sinh viên ngành Phân tích tài chính, Học viện Tài chính.

“Mình chọn tiếp cận các vấn đề nghiên cứu qua lăng kính đa chiều và ngôn ngữ tinh tế của văn chương. Sự kết hợp giữa lối diễn đạt mềm mại và tính chặt chẽ của logic khoa học chính là dấu ấn mà mình muốn thể hiện trước Hội đồng phản biện. Mình không muốn giới hạn bản thân trong bất kỳ khuôn mẫu nào mà muốn thử sức, để xem bản thân có thể đi xa đến đâu”, Nhật Linh tự hào chia sẻ.

Cơ duyên đưa Linh đến với AOF cũng vô cùng lãng mạn. Giữa ngã rẽ chọn trường, hình ảnh cô Trưởng bộ môn Phân tích tài chính đầy duyên dáng trong tà áo dài xanh lá cùng những chia sẻ đầy tâm huyết về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp đã hoàn toàn chinh phục cô nữ sinh nhỏ. Càng đặc biệt hơn, mã số chuyên ngành 09 chính là ngày sinh của cô. Với Linh, đó là tín hiệu của vũ trụ, khẳng định cô sinh ra để trở thành một mảnh ghép của nơi này.

Giữa thị trường chứng khoán, nơi dòng tiền và tâm lý con người biến động từng giây, Nhật Linh dùng chiều sâu của những công trình nghiên cứu làm bệ phóng. Sự nhạy bén của nhà đầu tư, kết hợp với sự điềm tĩnh của người làm nghiên cứu, giúp cô không bị cuốn theo “sóng ngầm” thị trường mà luôn tỉnh táo để mang lại giá trị sinh lời thực tế cho khách hàng.

Nhật Linh (thứ 2 từ trái sang) là gương mặt tiêu biểu làm truyền thông cho công tác Tư vấn tuyển sinh của Học viện Tài chính.

Khoản mục “Chi phí cơ hội”: Khi vinh quang được định giá bằng những đêm thức trắng

Trong kinh tế - tài chính, mọi lựa chọn đều đi kèm với một “chi phí cơ hội”. Khi chọn vinh quang, bạn buộc phải đánh đổi bằng một giá trị khác. Với Nhật Linh, những giải thưởng và bài báo khoa học không đến từ phép màu, mà được đánh đổi bằng sức khỏe và cả những lần vấp ngã.

Lật mở “khoản lỗ” lớn nhất trong 4 năm thanh xuân, Linh tâm sự: “Đó là những đêm thức trắng mệt mỏi vật lộn chạy mô hình kinh tế lượng cho công trình NCKH. Mình dành gần như toàn bộ thời gian nghỉ ngơi để xem video hướng dẫn, đọc tài liệu, tự tìm hiểu vì không muốn phiền ai hay tìm kiếm sự giúp đỡ”.

Nhật Linh vinh dự nhận danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Học viện năm học 2023 - 2024.

Việc duy trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài đã khiến sức khoẻ của Linh lên tiếng. Đó là khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi khiến cô sinh viên nhỏ nhận ra: một nhà nghiên cứu lý trí hay một chuyên viên tài chính bản lĩnh đến mấy thì cuối cùng, vẫn chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi mang nhiều áp lực. Chính lúc rơi vào điểm trũng ấy, sự quan tâm của bạn bè, gia đình đã trở thành mạng lưới an toàn, kéo cô gái nhỏ đứng dậy. Linh nhận ra, tự lập là tốt, nhưng biết dựa vào những điểm tựa tinh thần xung quanh mới là cách đi đường dài.

“Vốn chủ sở hữu” và “Tỷ suất lợi nhuận” rực rỡ của thanh xuân

Nếu phải dùng một thước đo duy nhất để định giá sự thành công sau 4 năm tại Học viện Tài chính, Nhật Linh không chọn điểm GPA hay số lượng bằng khen. Cô chọn ROE (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu). Trong thế giới của Linh, khái niệm này không còn nằm trên những bảng cân đối kế toán khô khan mà trở thành triết lý sống đầy bản lĩnh.

“Vốn chủ sở hữu của mình chính là tuổi trẻ, là 1.460 ngày nhiệt huyết và nguồn năng lượng nội tại. Thay vì để nguồn vốn đó ‘nằm yên’ trong vùng an toàn, mình chọn cách huy động tối đa vào các hạng mục: từ nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa đến công việc. 'Lợi nhuận ròng' thu về không chỉ là điểm số, thành tích; mà còn là kinh nghiệm, bản lĩnh. Một mức ROE rực rỡ nhất chính là việc tận dụng trọn vẹn từng ánh sáng của mình có để soi chiếu cho tương lai”, Nhật Linh chia sẻ.

Nhật Linh là một trong những sinh viên tiêu biểu được nhận bằng khen của Học viện nhân dịp Lễ tổng kết A80 và Tuyên dương các thành tích tiêu biểu kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống HSSV và hội SVVN 09/01/2026.

Chiến lược phân bổ “nguồn vốn” của Nhật Linh vô cùng bài bản. Năm nhất và năm hai là giai đoạn cô dồn sức cho các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỷ luật để hoàn thiện hồ sơ “Sinh viên 5 tốt”. Nhưng từ cuối năm 2 đến hiện tại, Linh quyết đoán cơ cấu lại danh mục, dồn 100% sự tập trung cho chuyên môn và thực chiến tại doanh nghiệp.

Quả ngọt của chiến lược ấy chính là vị trí thực tập Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Bước ra khỏi vùng an toàn của giảng đường, Nhật Linh mang nền tảng học thuật vững chắc trực tiếp đi “thử lửa” giữa thương trường chứng khoán khốc liệt, thấu hiểu tâm lý nhà đầu tư và biến những bài phân tích của mình thành giá trị sinh lời thực tế cho khách hàng.

Nhật Linh vừa là sinh viên tiêu biểu vừa là Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS triển vọng.

Bản báo cáo triển vọng cùng mã cổ phiếu “PNL”

Giữa một kỷ nguyên số không ngừng chuyển động, tư duy của một nhà tư vấn trẻ không cho phép Nhật Linh thỏa mãn với những thành công trước đó. “Báo cáo triển vọng” tương lai của cô gái Gen Z đã hoạch định một chiến lược rõ nét: Xây dựng và phát triển cộng đồng đầu tư PNL Invest của riêng mình.

Linh nhìn nhận rất thực tế về giới hạn của mô hình truyền thống: “Nếu chỉ tư vấn 1-1, quỹ thời gian và sức lực của một cá nhân sẽ chạm trần. Mình muốn ứng dụng công nghệ làm đòn bẩy để tối ưu hóa quy trình phân tích, số hóa công việc tư vấn nhằm tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn hơn và mang lại hiệu quả sinh lời thực tế trên quy mô đại chúng”. Không còn là những lý thuyết hàn lâm trên giảng đường, Linh đã và đang sẵn sàng đem kiến thức của mình ra thị trường thực tế.

Nhật Linh đảm nhận vai trò diễn giả Talkshow Chia sẻ kinh nghiệm viết bài Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Khoa Tài chính công - Học viện Tài chính.

Mang trong mình cái tên Nhật Linh - biểu tượng của mặt trời linh thiêng, cô gái trẻ chọn câu châm ngôn “Live the life you love, shine the light you own” (Sống cuộc đời bạn yêu, tỏa rạng bằng ánh sáng của chính bạn) làm kim chỉ nam trong học tập, công việc và cuộc sống.

“Mọi cổ phiếu Blue-chip (cổ phiếu của các công ty lớn, uy tín) rực rỡ trên bảng điện ngày hôm nay đều từng trải qua những ngày chật vật khi mới IPO (lần đầu lên sàn). Nhìn vào những bản CV xuất sắc, thay vì tự ti, hãy hiểu rằng đằng sau đó là những ngày tháng họ âm thầm ươm trồng bằng rất nhiều mồ hôi, công sức. Hãy lấy những tấm gương sáng đó làm động lực tham chiếu. Nếu cứ ngần ngại trong vùng an toàn, nguồn vốn thanh xuân của bạn sẽ tự động 'khấu hao' theo thời gian và sau cùng thứ ta nhận lại chỉ là sự nuối tiếc”.

Đóng gói 4 năm Đại học, Nhật Linh đã tự tay “hiện thực hóa lợi nhuận” cho thương vụ đầu tư xuất sắc của thanh xuân. Thương trường phía trước dẫu còn nhiều sóng gió, nhưng với một nền tảng vững chắc, bản lĩnh thực chiến và trái tim nhiệt huyết, cổ phiếu mang mã “PNL” - Phan Nhật Linh chắc chắn sẽ còn chinh phục nhiều đỉnh cao mới.