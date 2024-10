Nữ sinh trường Báo đam mê làm thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng

SVVN - Nguyễn Thị Thuý Nhân (sinh năm 2004) là sinh viên năm 3, chuyên ngành Báo Phát thanh, Viện Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thuý Nhân mong muốn được phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng bằng việc tích cực tham gia các phong trào sinh viên và chiến dịch tình nguyện.

Luôn là một trong những người đi đầu công tác thiện nguyện

Thuý Nhân sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nghệ An, là một cô gái tràn đầy năng lượng và tinh thần cầu tiến. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng luôn mong muốn được tham gia các hoạt động tình nguyện. Khi bước vào năm nhất đại học, Thuý Nhân đã ghi tên mình vào Đội SVTN Nghệ An để có thể vừa tham gia các chương trình tình nguyện, thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn; vừa được gặp gỡ, giao lưu và kết thân với các anh chị, các bạn cùng quê. “Mình cũng đã theo dõi từng chương trình lớn nhỏ của đội từ khi bắt đầu tìm hiểu về trường và mình cũng thấy niềm tin yêu của mình đối với đội đến bây giờ vẫn thế” - nữ sinh bày tỏ.

Theo Thuý Nhân, một trong những giá trị lớn nhất mà hoạt động tình nguyện mang lại chính là được hỗ trợ phần cho những hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui đến cho những mảnh đời kém may mắn. “Việc tham gia các hoạt động tình nguyện cũng giúp thời sinh viên của mình trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi hoạt động mình tham gia đều là một cơ hội quý báu để thử thách, rèn luyện bản thân và mở rộng tầm nhìn ra thế giới xung quanh” - cô sinh viên năm ba hào hứng chia sẻ.

Ngoài ra, Thuý Nhân cho biết, tham gia vào các hoạt động tình nguyện đã giúp cô cải thiện nhiều kỹ năng quan trọng như quản lý thời gian, giao tiếp, lãnh đạo và làm việc nhóm. Những kỹ năng này không chỉ hữu ích trong các hoạt động tình nguyện mà còn trong cuộc sống hàng ngày và trong học tập. Nhờ sự nỗ lực và tư duy làm việc thông minh, năm 2023, Thuý Nhân đã đảm nhận chức vụ Trưởng ban Đối nội - Đối ngoại của Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Hãy làm ngay chứ đừng chần chừ hay suy nghĩ”

Với quan điểm “Hãy làm ngay chứ đừng chần chừ hay suy nghĩ. Hãy tìm một môi trường thực sự phù hợp và gắn bó với nơi ấy, đặt những bước chân đầu tiên tới những nơi còn có nhiều mảnh đời hẩm hiu và cảm nhận giá trị mà nó mang lại”, Thuý Nhân cùng Đội SVTN Nghệ An đã tổ chức nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Điển hình như dự án Đông Ấm 2023 - “Khơi màu hoa nắng” tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An nhằm hướng tới một mùa Tết an vui cho những người khó khăn tại bản Thắm Men.

Khi nhắc lại về những kỷ niệm cùng Đông Ấm 2023, Thuý Nhân tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình làm Trưởng ban Đối ngoại của một chương trình thiện nguyện có quy mô lớn như vậy nên trong suốt quá trình làm việc đã có rất nhiều khó khăn. Trong suốt 2 ngày ở bản để đi thăm nhà dân, trao quà, đội mình đã phải sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn dưới thời tiết lạnh buốt. Nhưng bù lại, người dân trong bản rất yêu quý và trân trọng chúng mình, 2 ngày đó vừa mệt nhưng cũng rất vui và hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của người dân trong bản”.

Trong suốt hành trình theo đuổi đam mê chinh phục những hoạt động thiện nguyện, Thuý Nhân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nữ sinh chia sẻ : “Điều mình thấy khó nhằn nhất là khi mình khi từng đứng trong vai trò Trưởng ban Đối nội - Đối ngoại. Mỗi lúc kêu gọi tài trợ cho các dự án hay chương trình tình nguyện thì những người biết đến Đội chủ yếu là sinh viên, nên chưa có sự đa dạng trong việc tiếp cận đối tượng gây quỹ. Bản thân chúng mình cũng chỉ là những sinh viên nên vấn đề xây dựng lòng tin từ các nhà tài trợ lớn đôi khi cũng rất khó khăn".

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và nhiệt huyết, Thuý Nhân đã cùng các thành viên trong Đội vượt qua mọi khó khăn. Cô nàng và Đội SVTN Nghệ An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành tấm gương sáng cho các bạn trẻ, là nguồn động lực to lớn cho những hoạt động thiện nguyện. Thuý Nhân cho biết sẽ tiếp tục hăng say tình nguyện, không ngừng cống hiến để bản thân có thể tự hào vì đã có những ngày trẻ sống trọn vẹn, ý nghĩa.

