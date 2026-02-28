Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

SVO - Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2 ký Quyết định 356/QĐ-TTg, điều động và giao quyền Bộ trưởng Bộ GD - ĐT đối với ông Hoàng Minh Sơn – Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Ông Hoàng Minh Sơn (sinh năm 1969, quê Hưng Yên). Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; sử dụng thành thạo tiếng Đức và tiếng Anh.

Hơn 25 năm gắn với giáo dục đại học

Ông Sơn bắt đầu công tác tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ tháng 1/2000, với vai trò giảng viên Khoa Điện. Sau đó, ông lần lượt giữ các vị trí Phó Trưởng Khoa Điện, Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Bí thư chi bộ – Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng GD - ĐT.

Tháng 3/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Từ tháng 7/2015 đến 7/2020, ông giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đồng thời là Bí thư Đảng ủy từ tháng 6/2016. Tháng 8/2020, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD – ĐT, Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Từ tháng 3/2025 đến 9/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng.

Trong thời gian phụ trách giáo dục đại học, ông tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ; thúc đẩy triển khai Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình. Ông cũng chỉ đạo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học; tăng cường kiểm định, bảo đảm chất lượng.

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, phát triển đào tạo trực tuyến, học liệu số và ứng dụng công nghệ trong quản trị là những nội dung được ông nhấn mạnh. Ông đồng thời định hướng tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội trước khi nhận nhiệm vụ mới

Từ tháng 9/2025 đến 26/2/2026, ông Sơn là Giám đốc ĐHQG Hà Nội; giữ chức Bí thư Đảng ủy từ tháng 11/2025. Ngày 22/1/2026, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV.

Việc giao quyền Bộ trưởng Bộ GD – ĐT diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục tiếp tục triển khai lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện, đặc biệt ở bậc đại học. Với kinh nghiệm quản lý tại một đại học kỹ thuật lớn và thời gian công tác ở cấp bộ, ông Hoàng Minh Sơn được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.