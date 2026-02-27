6 trường đại học tiếp tục tham gia chương trình ‘Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối’

SVO - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Đại học Phenikaa và Học viện Tài chính tiếp tục tham gia chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, triển khai máy thu gom chai nhựa/lon nhôm tự động trong khuôn viên trường. Chương trình sẽ diễn ra từ 02/3-29/3/2026.

Chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” được khởi sướng từ năm 2023, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc phân loại và gửi chai và lon đã qua sử dụng đi tái chế, xây dựng thói quen nhỏ góp phần tạo tác động to lớn, hướng tới việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” năm 2025 đã được mở rộng ra Hà Nội với sự tham gia của 6 cơ sở giáo dục đại học uy tín là Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Đại học Phenikaa và Học viện Tài chính

Kết thúc giai đoạn thi đua đầu tiên (từ 27/10-27/12/2025), Đại học Phenikaa dẫn đầu bảng xếp hạng với 15.004.500 điểm. Học viện Tài chính xếp thứ hai với 9.002.900 điểm, tiếp theo là Trường Đại học Giao thông Vận tải với 5.632.400 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường Đại học Thủy lợi (2.738.300 điểm), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (1.897.400 điểm) và Trường Đại học Thương mại (1.344.000 điểm).

Sinh viên tham gia bỏ chai nhựa vào máy thu gom tự động tại trường, góp phần lan tỏa thói quen thu gom và gửi đi tái chế trong môi trường học đường (Ảnh: Lê Vượng)

Trong giai đoạn tiếp theo để hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), các trường tham gia chương trình tiếp tục đặt máy thu gom vỏ chai nhựa/lon nhôm, khuyến khích sinh viên phân loại rác tại nguồn, thu gom chai nhựa và lon nhom, gửi đi tái chế, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng bền vững. Kết quả thi đua được đánh giá dựa trên số lượng vỏ chai/lon thu gom và gửi đi tái chế của sinh viên.

Song song với giải tập thể giữa các trường, chương trình còn triển khai cơ chế tích lũy điểm đổi thưởng dành cho cá nhân. Mỗi chai hoặc lon thuộc các thương hiệu của Coca-Cola Việt Nam được quy đổi 300 đồng; các chai/lon thuộc thương hiệu khác được quy đổi 200 đồng. Điểm tích lũy có thể đổi quà theo thể lệ ban tổ chức. Giải hàng tuần dành cho cá nhân sinh viên được triển khai trong 4 tuần, mỗi tuần trao 10 voucher Urbox trị giá 500.000 đồng/voucher, tổng cộng 40 voucher. Kết thúc chương trình, ban tổ chức sẽ trao một giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng.

Sau thành công của giai đoạn đầu, chương trình được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, đưa việc thu gom và tái chế trở thành thói quen thường nhật trong đời sống học đường, thể hiện vai trò tiên phong của sinh viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.