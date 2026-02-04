'Ông hoàng nhạc Tết' Bùi Công Nam hát về gia đình khiến khán giả xúc động mùa cuối năm

SVO - Phim 'Báu vật trời cho' công bố nhạc phim cùng tên do Bùi Công Nam thể hiện. Ngoài ra, phim được dán nhãn K, chuẩn phim dành cho cả gia đình mùa Tết Bính Ngọ.

Nhạc phim lần này do StillaD sáng tác và được thể hiện bởi Bùi Công Nam. Anh là giọng ca đã trở thành cái tên quen thuộc mỗi dịp Xuân về. Sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi vừa mang đến màu sắc mới mẻ trong sáng tác, vừa giữ được tinh thần ấm áp, gần gũi vốn rất phù hợp với không khí đoàn viên của ngày Tết.

Báu vật trời cho được định vị là một bộ phim gia đình, hướng đến cảm xúc chữa lành và sự gắn kết giữa các thế hệ. Việc lựa chọn một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng để làm nhạc phim chủ đề cho thấy sự nhất quán trong tinh thần mà ê kíp muốn truyền tải.

Trong ca khúc này, StillaD xây dựng câu chuyện bằng những chi tiết rất đời, từ ánh mắt trẻ thơ, tiếng gọi mẹ, đến bữa cơm gia đình giản dị. Ca từ không cầu kỳ, không đặt nặng kỹ thuật mà tập trung vào việc kể một câu chuyện đủ gần để bất kỳ ai cũng có thể thấy mình trong đó.

Ca khúc cũng chạm đến hành trình rời xa mái nhà để bước ra thế giới rộng lớn. Những chuyến đi, những con người mới, những hạnh phúc và cả tổn thương được nhắc đến như một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Dù vậy, gia đình vẫn được khẳng định là nơi soi lối, là điểm tựa tinh thần để mỗi người tìm về khi cần được vỗ về và chữa lành.

Việc lựa chọn Bùi Công Nam thể hiện ca khúc được xem là một quyết định hợp lý và giàu tính biểu tượng. Nam ca sĩ từ lâu đã gắn liền với danh xưng "ông hoàng nhạc Tết", khi nhiều ca khúc của anh thường xuyên vang lên mỗi dịp Xuân về và trở thành một phần ký ức của khán giả.

Giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc và cách xử lý mộc mạc của Bùi Công Nam giúp ca khúc Báu vật trời cho giữ được sự chân thành cần thiết, tránh cảm giác phô diễn hay quá nặng tính kỹ thuật.

Sự xuất hiện của Bùi Công Nam trong vai trò ca sĩ thể hiện nhạc phim mang đến cảm giác quen thuộc, đặc biệt với khán giả yêu thích nhạc Tết và nhạc phim gia đình. Với nhiều người, việc được nghe giọng hát của anh trong không khí đầu năm đã trở thành một thói quen mang tính cảm xúc.

Với sự kết hợp giữa sáng tác của StillaD và phần thể hiện của Bùi Công Nam, bài hát Báu vật trời cho được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trong dịp Tết sắp tới.