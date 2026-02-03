Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

2PM kỷ niệm 15 năm ngày ra mắt tại Nhật Bản

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc 2PM chuẩn bị tái hợp và kỷ niệm 15 năm ngày ra mắt tại Nhật Bản, với hai buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome.

Theo JYP Entertainment, 2PM sẽ tổ chức hai buổi biểu diễn tại Tokyo Dome để kỷ niệm 15 năm thành lập. Concert The Return diễn ra từ ngày 9 đến 10/5. Concert này đánh dấu concert đầy đủ thành viên đầu tiên của nhóm sau khoảng 2 năm 7 tháng, kể từ It's 2PM, được tổ chức tại Ariake Arena ở Tokyo vào tháng 10/2023. Như tiêu đề THE RETURN đã gợi ý, đây là sự trở lại của họ tại Tokyo Dome, 10 năm sau concert đầy đủ thành viên cuối cùng tại Nhật Bản trước khi nhập ngũ vào năm 2016.

Trong khi đó, 2PM ra mắt tại Hàn Quốc năm 2008 và chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 5/2011. Nhóm đã phát hành nhiều bản hit như Heartbeat, My HouseHands Up, trước khi ra mắt thành công tại Nhật Bản với đĩa đơn Take Off.

JUN.K, Nichkhun, Ok Taecyeon, Jang Wooyoung, Lee Junho và Hwang Chansung, những người đang tích cực theo đuổi sự nghiệp solo trong ngành công nghiệp K-pop cũng như tham gia phim truyền hình, phim điện ảnh, chương trình giải trí và quảng cáo, sẽ trình diễn nhiều ca khúc 'hit' tại Tokyo Dome lần đầu tiên sau 10 năm, đánh dấu kỷ niệm 15 năm ngày ra mắt tại Nhật Bản đầy ý nghĩa.

THE RETURN hiện đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ địa phương. Vé đặt trước cho concert đã bắt đầu được bán cho các câu lạc bộ người hâm mộ Nhật Bản, thu hút sự quan tâm đáng kể.

Tuệ Nghi
