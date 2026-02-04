'Nữ hoàng kim cương' Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ theo cách độc đáo

SVO - Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh chính là hình ảnh con ngựa. Đây là biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026, được Lý Nhã Kỳ đưa trực tiếp về khuôn viên biệt thự chụp ảnh mang đậm tinh thần Tết truyền thống.

Trong không khí những ngày đầu Xuân, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với thần thái điềm tĩnh, tự tin, toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, độc lập và làm chủ cuộc sống.

Về mặt thời trang, Lý Nhã Kỳ thay đổi liên tục nhiều thiết kế. Từ đầm ren dáng corset ôm sát, váy tua rua mềm mại đến những thiết kế quây khoét ngực táo bạo. Tất cả đều có điểm chung là tôn trọn vòng một quyến rũ, vốn được xem là lợi thế hình thể nổi bật của nữ diễn viên.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ sánh bước bên ngựa gợi liên tưởng đến tinh thần tự do, bền bỉ và mạnh mẽ. Đây là những giá trị thường được gắn với con giáp Ngọ. Trong từng khung hình, nữ diễn viên không cần tạo dáng cầu kỳ mà vẫn thể hiện rõ khí chất riêng.

Bộ ảnh Tết không chỉ mang ý nghĩa thời trang mà còn là cách Lý Nhã Kỳ nhìn lại một chặng đường đã qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng cho năm mới 2026. Sau nhiều năm hoạt động song song ở lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, cô cho biết mình đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn trong các dự án.

“Tôi không chạy theo số lượng, mà muốn mỗi việc mình làm đều có chiều sâu và giá trị lâu dài. Nếu quay lại điện ảnh, tôi muốn đó là một vai diễn phản ánh đúng trải nghiệm sống và chiều sâu cảm xúc của mình ở hiện tại”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Bộ ảnh Tết Bính Ngọ của "nữ hoàng kim cương" không chỉ là câu chuyện về thời trang hay hình ảnh gợi cảm. Đó còn phản ánh rõ nét tinh thần sống mà Lý Nhã Kỳ theo đuổi đầy tự chủ, sâu sắc và không ngừng làm mới mình.

Trong nhịp chuyển mình của năm mới, nữ diễn viên chọn cách khởi đầu chậm rãi nhưng vững vàng, đúng với khí chất của người phụ nữ đã đi qua nhiều trải nghiệm và vẫn tiếp tục hướng về phía trước với sự tự tin đầy bản lĩnh.

Trong năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng các dự án kinh doanh và lĩnh vực văn hóa, du lịch. Ở mảng nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho điện ảnh, nhưng sẽ chỉ trở lại khi gặp được kịch bản thật sự phù hợp.

Riêng với dịp Tết 2026, Lý Nhã Kỳ cho biết, đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống. Dù lịch trình cuối năm thường bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp để đón Tết trong không khí ấm cúng, giản dị.

“Tết với tôi không cần quá ồn ào. Chỉ cần được ở bên người thân, nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị tinh thần cho những kế hoạch mới là đủ”, cô chia sẻ.