Chân dung người cha hà khắc của 'ông vua nhạc pop' Michael Jackson

SVO - Mới đây, Universal pictures đã tung ra đoạn phim giới thiệu tiếp theo cho 'MICHAEL', hé lộ tuổi thơ của 'ông hoàng nhạc pop' Michael Jackson huyền thoại.

Ngay từ những giây đầu tiên của đoạn phim, người xem được theo chân cậu bé Michael quay trở về căn nhà thơ ấu và gặp người bố Joe Jackson (do Colman Domingo thủ vai) cùng 4 người anh ruột trong nhóm Jackson 5, gồm Jackie, Tito, Jermaine và Marlon. Là người sớm phát hiện và mài giũa tài năng của Michael, ông Joe Jackson nổi tiếng với phương pháp giáo dục khắc nghiệt, dùng nỗi sợ thất bại để rèn luyện âm nhạc cho các con từ khi còn rất nhỏ.

“Trong cuộc sống, nếu không phải là người chiến thắng thì là kẻ thua cuộc. Các con muốn dành hết phần đời còn lại làm việc trong nhà máy thép như cha?”, câu nói được lấy cảm hứng từ nhiều hồi ký và tài liệu về gia đình Jackson, nhấn mạnh triết lý “không được phép thua cuộc” mà ông Joe dùng để mài dũa các con trên con đường đi đến thành công.

Không dừng lại ở việc đào tạo, Joe Jackson còn vạch ra một tham vọng lớn hơn, biến thành công của Michael thành nền tảng để cả gia đình trở thành một “thương hiệu”, bắt đầu bằng những chuyến lưu diễn.

Khi Michael tỏ ra do dự và muốn cân nhắc kỹ hơn, người cha lập tức dập tắt mọi lưỡng lự bằng lời khẳng định nhẹ nhàng mà đanh thép: “Cha quyết định cái con cần nghĩ”. Qua đó, cho thấy cách quản lý hà khắc của gia đình mà nam nghệ sĩ phải đối mặt trong những năm tháng đầu sự nghiệp.

Bên cạnh hình ảnh người cha nghiêm khắc, đoạn phim còn hé lộ sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng trong cuộc đời Michael Jackson. Giữa dòng ký ức đan xen, khán giả bắt gặp nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Quincy Jones (Kendrick Sampson), luật sư John Branca (được tài tử Miles Teller hóa thân) - người quản lý di sản và thực thi di chúc của cố nghệ sĩ.

Đặc biệt là người bạn tâm giao của Michael Jackson, đồng thời là người đầu tiên nhận ra tiềm năng của Jackson 5 – ca sĩ Diana Ross (Kat Graham) và đặc biệt là Bill Bray (KeiLyn Durrel Jones), trưởng đội bảo vệ của Jackson 5. Với sự tận tụy và chân thành, Bill Bray được Michael coi như “người cha thứ hai” trong cuộc đời mình.

Trước những áp lực nặng nề từ gia đình, Michael trẻ tuổi đã chia sẻ với Bill Bray về những dự định nghệ thuật trong tương lai và nhận lại sự động viên, ủng hộ hết lòng. Cùng với đó, tình yêu thương của mẹ anh, bà Katherine Jackson (Nia Long), cũng là điểm tựa tinh thần quan trọng, khi bà khẳng định, Michael luôn tỏa sáng theo một cách rất đặc biệt. Nhờ sự yêu thương và đồng hành từ gia đình và bạn bè, huyền thoại Michael Jackson đã ra đời và tất cả mọi điều tiếp theo đã hóa thành lịch sử.