'Ông lớn Kpop' JYP làm 'bùng nổ' cộng đồng mạng khi dấy lên tin đồn về một 'siêu nhóm' mới

SVVN - Thương hiệu mới nhất của JYP làm dấy lên tin đồn về 'siêu nhóm'.

Cư dân mạng cho rằng, họ đã tìm ra tên của siêu nhóm nhạc nhà JYP Entertainment. Vào ngày 8/12, một bài đăng có tiêu đề “Thương hiệu được gửi gần đây của JYP Entertainment” đã được lan truyền rộng rãi. Trong bài đăng, một cư dân mạng đã đăng tải một số đơn đăng ký nhãn hiệu được cho là do JYP Entertainment nộp. Các nhãn hiệu mang tên TWINZY và được nộp vào ngày 6/12.

Tác giả của bài đăng suy đoán rằng cái tên này có thể được sử dụng cho siêu nhóm nhạc của JYP Entertainment giống với SuperM và Got The Beat của SM Entertainment.

Người này cho rằng, cái tên được đặt theo tên nhóm nhạc hiện có của JYP Entertainment: TW (ICE) I (tzy) N (MIXX) (NI) ZI (U) và sẽ là tên của một nhóm dự án. Những người hâm mộ khác đã tham gia bình luận và đưa ra những suy đoán xung quanh nhãn hiệu này: Tôi không nghĩ nó dành cho NiziU. Đây có phải là một nhóm gồm các thành viên TWICE và ITZY không?; Đó là ITZY unit hoặc ITZY Dolls; Nó sẽ giống như Got The Beat chứ?; Chà, dù là gì đi nữa, tôi cũng đang mong chờ nó...