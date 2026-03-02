PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Là cán bộ quản lý, nhà khoa học có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục đại học, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị vững vàng và tâm huyết của đội ngũ trí thức; tích cực cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường triển khai các chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực.

PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Bên cạnh kinh nghiệm quản trị giáo dục, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc còn là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ông đang hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, … để triển khai các dự án về bảo tồn đa dạng sinh học và ứng dụng công nghệ sinh học, như: Vườn thực vật Morton (Hoa kỳ), Quỹ bảo tồn Franklinia (Thuỵ Sĩ), Quỹ phát triển công nghệ Sinh học Chuncheon (Hàn Quốc), ... Với ưu thế là tư duy chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực khoa học sự sống, ông được kỳ vọng sẽ mang lại những đóng góp thực chất, đột phá cho việc hoạch định chính sách vĩ mô.

Chia sẻ trong chương trình hành động, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc cho biết: “Là một người trực tiếp làm công tác nghiên cứu và tham gia quản lý khoa học công nghệ, nhận thức được vai trò động lực của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên phát triển mới. Tôi sẽ tập trung trí tuệ để tham gia ý kiến vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến nghị các chính sách đột phá nhằm biến tri thức thành động lực phát triển quốc gia, tạo điều kiện cho phát triển đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Cụ thể những đóng góp đối với tỉnh nhà, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh: “Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Tỉnh Lâm Đồng sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất các chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chuỗi giá trị nông sản của địa phương. Đồng thời, đề xuất đầu tư, đảm bảo các điều kiện nghiên cứu tại các viện và trường đại học của địa phương để các chuyên gia có thể nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu cải tạo, lai tạo giống mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích nghi với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao từ nông sản địa phương”.

Trường Đại học Đà Lạt cho rằng việc PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Trường Đại học Đà Lạt trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.