'Phản diện ấn tượng nhất màn ảnh Hàn' quay trở lại với 'Moving'

Tuệ Nghi
SVO - Nam diễn viên Kim Gun Woo sẽ tham gia series phim ăn khách toàn cầu của Disney+, 'Moving Season 2'.

Theo thông tin từ công ty quản lý, Kim Gun Woo đã xác nhận tham gia series gốc của Disney+, Moving Season 2 và sẽ hóa thân thành một nhân vật chủ chốt mới trong bối cảnh được mở rộng, mang đến sức sống mạnh mẽ cho bộ phim.

Moving Season 2 là một series phim hành động về đời thường, trong đó những người có siêu năng lực, sau khi trở lại cuộc sống thường nhật sau "Sự kiện trường trung học Jeongwon", tham gia vào một trận chiến quyết định để bảo vệ những người thân yêu của họ một lần nữa trước một cuộc khủng hoảng mới.

Sau tin tức về sự trở lại của các diễn viên gốc như Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo và Jo In-sung, những ngôi sao của mùa 1 từng gây tiếng vang lớn, bộ phim đã thu hút sự chú ý đáng kể với việc bổ sung của một loạt các diễn viên gạo cội như Won Kyu-bin, Sol Kyung-gu và Lee Hee-jun vào dàn diễn viên mới. Với việc Kim Gun Woo được xác nhận tham gia vào một vai diễn quan trọng, bộ phim đang nhận được sự mong chờ rất lớn, hứa hẹn sẽ tạo nên một cốt truyện phức tạp và kết hợp diễn xuất hoàn hảo hơn.

Kim Gun Woo gần đây đã được đề cử giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" mảng phim truyền hình tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 cho vai diễn đầy thuyết phục của anh trong vai nhân vật Kim Sang Hak tinh tế và ấm áp trong loạt phim You and Everything Else của Netflix.

