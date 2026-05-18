CORTIS 'đã lên là không ai cản nổi'

SVO - CORTIS ra mắt ở vị trí Top 3 bảng xếp hạng 'Billboard 200' với album 'GREENGREEN', đánh dấu album đầu tiên của họ lọt vào Top 10.

Vào ngày 17/5 (giờ địa phương), theo thông báo của Billboard, EP mới GREENGREEN của CORTIS đã ra mắt ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Top 200 Albums, bảng xếp hạng các album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.

GREENGREEN là album đầu tiên của CORTIS lọt vào top 10 của Billboard 200 và là album thứ hai của nhóm lọt vào bảng xếp hạng này, sau EP đầu tay COLOR OUTSIDE THE LINES (đạt vị trí cao nhất là số 15).

GREENGREEN cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard, có nghĩa là đây là album bán chạy nhất trong tuần tại Hoa Kỳ.

Theo Luminate (trước đây là Nielsen Music), GREENGREEN đã đạt tổng cộng 87.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc vào ngày 14/5, đánh dấu tuần bán chạy nhất của nhóm tại Hoa Kỳ cho đến nay. Tổng doanh thu của EP bao gồm 81.500 bản album bán ra theo hình thức truyền thống, một kỷ lục mới trong sự nghiệp của CORTIS và 5.500 đơn vị tương đương album trực tuyến (SEA), tương đương với 5,91 triệu lượt nghe trực tuyến theo yêu cầu trong suốt tuần.

CORTIS lập cú "grand slam" trên chương trình âm nhạc "Inkigayo" với chiến thắng thứ 7 cho ca khúc "REDRED". CORTIS đã khép lại một tuần hoàn hảo với những chiến thắng trên các chương trình âm nhạc, giành được chiếc cúp thứ bảy cho ca khúc “REDRED”. Nhóm đã thắng tất cả các chương trình âm nhạc được phát sóng trong tuần này, bắt đầu từ “Show Champion” vào thứ Tư cho đến “Inkigayo” vào Chủ nhật (với “M Countdown”, “Music Bank” và “Music Core” ở giữa).

