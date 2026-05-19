Đỗ Thị Hà nhắn nhủ đến các thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Cơ hội sẽ không đến hai lần, hãy nắm lấy khi có thể'

SVO - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, sau 16 năm đăng quang, vẫn tích cực với các dự án thiện nguyện. Dù tạm rời ánh hào quang của showbiz, nhưng sức hút từ tên tuổi của 'nàng Hậu' vẫn chưa bao giờ 'nguội'.

Năm 19 tuổi, cô nữ sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân Đỗ Thị Hà bước sang trang mới khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi đó, người đẹp nổi bật với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-90 cm. Kể từ đó đến nay, Đỗ Thị Hà luôn là tên tuổi được săn đón của giới giải trí và truyền thông.

Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề "Miền hương sắc" sẽ được diễn ra tại trường ĐH Phenikaa, Dương Nội, Hà Nội vào ngày 21/5.

Tuy vậy, Đỗ Thị Hà có hành trình đương nhiệm gian truân, khi thời điểm đó bùng phát dịch COVID-19. "Nàng Hậu" gần như phải ngưng tất cả các hoạt động. Đỗ Thị Hà từng chia sẻ, thời gian đương nhiệm quá ít là điều cô thấy tiếc nuối nhất. Cô tiếc vì thời gian cống hiến quá ngắn. Sau đó, dù bận rộn nhưng cô luôn ưu tiên các hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn luôn làm theo đúng những gì từng nói khi trả lời ứng xử lúc đăng quang: "Tôi nghĩ, dù có là hình mẫu của giới trẻ hay không thì tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó". Hành trình miệt mài cho công tác thiện nguyện, không quản khó khăn của cô, cuối cùng cũng được công chúng ghi nhận.

"Giờ đây, tôi tự hào về hành trình của mình vì theo thời gian, ý chí của tôi được rèn giũa mạnh mẽ hơn. Khi nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Đó không là thành công ngày một, ngày hai mà đó là ý chí hằng ngày của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Trong sự nghiệp của mình, Đỗ Thị Hà còn tự hào khi lọt vào top 13 của Miss World 2021. Đây cũng là năm chật vật nhất nhì của cuộc thi nhan sắc này do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong hành trình thành công đã qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn dành sự trân trọng, biết ơn đến ê kíp, đến những người đã hỗ trợ cô hoàn thành trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam.

Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn lui về chăm sóc gia đình của mình bên ông xã Nguyễn Viết Vương. Cô chọn kết nối với khán giả qua nền tảng mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống có chọn lọc. Dù vậy, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn luôn là tên tuổi "hot" của giới giải trí, nhất cử nhất động đều được công chúng quan tâm.

Mùa thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cận kề, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi mới mẻ. Ngay từ bây giờ, Ban tổ chức đã tổ chức các buổi tuyển sinh ở khắp các trường đại học trên cả nước. Cũng từng là một thí sinh của Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà đã chia sẻ kinh nghiệm của mình dành cho các thí sinh: "Cơ hội sẽ không đến hai lần, vì vậy, các bạn hãy nắm lấy khi có thể".