MC Đình Toàn nước mắt nghẹn ngào trên sóng truyền hình vì một nhân vật đặc biệt

SVO - Trong nhiều năm gắn bó với hành trình của 'Thần tài gõ cửa', MC Đình Toàn đã chứng kiến biết bao mảnh đời. Nhưng lần này có một nhân vật đặc biệt khiến anh cực kỳ xúc động.

Vai trò kết nối đòi hỏi Đình Toàn phải kìm nén nước mắt, giữ nụ cười lạc quan để làm điểm tựa tinh thần cho nhân vật xuất hiện trong chương trình. Thế nhưng, trong số phát sóng mới đây, nam MC đã không thể ngăn những giọt nước mắt nghẹn ngào trước một người đàn ông đặc biệt.

Đó là câu chuyện đầy nghị lực của anh Dương Hữu Nhị (ngụ ấp An Bình Hòa Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang). Năm lên 4 tuổi, một cơn sốt bại liệt quái ác đã cướp đi vĩnh viễn quyền được chạy nhảy của anh.

Quyết tâm không đầu hàng số phận, năm 17 tuổi, anh Nhị tự lăn xe đi học nghề sửa xe đạp. Suốt 6 tháng ròng rã, bất kể nắng mưa, người thanh niên ấy kiên trì tự lăn bánh xe suốt 3 cây số mỗi ngày. Thân hình nhỏ bé gồng mình bên những chiếc xe quá cỡ, đôi bàn tay rướm máu rồi chai sạn vì dầu nhớt. Anh kiên cường đổi lấy cái nghề để tự nuôi sống bản thân và lo cho đấng sinh thành.

Giữa lúc cuộc sống vẫn còn chật vật, cha của anh là ông Dương Hữu Lây gục ngã vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Mỗi tuần 3 lần chạy thận là bấy nhiêu lần gia đình rơi vào cái bẫy nợ nần chồng chất vì chi phí thuốc men.

Nợ cũ chưa lành, đầu năm 2023, mẹ anh được kết luận ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 đã di căn. Trước những khó khăn của gia đình, chỉ cần nghĩ đến việc ở nhà, cha mẹ đang chờ thuốc, anh lại cắn răng đứng dậy, vì phía sau anh là sự sống của đấng sinh thành.

Xuất hiện trên sân khấu Thần tài gõ cửa, anh Nhị khiến cả trường quay lặng đi. Một người đàn ông với đôi tay đen sạm vì dầu mỡ và sương gió nhưng nụ cười lại hiền hậu, bừng sáng đến lạ kỳ.

Khi nghe anh Nhị tâm sự bằng chất giọng miền Tây chất phác rằng, mình chỉ biết cố gắng để ráng lo cho cha mẹ, MC Đình Toàn đã nghẹn ngào chia sẻ: “Hai chữ "ráng lo" nghe có vẻ dễ, nhưng để thực hiện là cả một hành trình khó khăn. Toàn vô cùng cảm phục trước nghị lực của anh”.

Nỗi đau đớn thể xác và gánh nặng cơm áo gạo tiền không thể quật ngã được tâm hồn cao đẹp ấy. Khi được hỏi về ước mơ, anh Nhị không ước cho mình giàu sang, anh chỉ ước một điều gây xúc động cho khán giả: “Tôi ước, nếu có kiếp sau, tôi xin được làm con của cha mẹ một lần nữa, ước cho đôi chân này lành lặn để có thể lo lắng, báo hiếu cho cha mẹ ở kiếp này đã ẵm bồng mình".

Câu chuyện của anh Dương Hữu Nhị là một trong rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống phi thường trong Thần tài gõ cửa. Và MC Đình Toàn luôn được khán giả quý mến bởi khả năng dẫn dắt khéo léo, đầy chia sẻ với các hoàn cảnh góp mặt tại chương trình.