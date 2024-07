Phát động Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TP. HCM năm 2024

SVVN - Sở TT - TT TP. HCM vừa tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TP. HCM, năm 2024, tại trường ĐH Công nghiệp TP. HCM. Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi lên đến 200 triệu đồng.

Hội thi năm nay do Sở TT - TT TP. HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị: ĐHQG TP. HCM, Sở KH - CN, Sở GD - ĐT, Thành Đoàn TP. HCM, Hội Tin học thành phố (HCA) và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

Ban Tổ chức mong muốn, thông qua Hội thi, tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh. Hội thi cũng nhằm tuyên truyền rộng rãi và lan tỏa sự sáng tạo của các giải pháp khoa học công nghệ mới, thu hút sự quan tâm của các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hội thi gồm hai bảng: Bảng A, dành cho sinh viên, thanh niên và Bảng B, dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. HCM, với chủ đề “Truy vấn sự kiện từ video”. Nội dung thi yêu cầu thí sinh phát triển các thuật toán, giải pháp, sản phẩm Trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán cụ thể theo chủ đề của cuộc thi.

“Thông qua Hội thi, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa niềm phấn khởi nghiên cứu và học tập về trí tuệ nhân tạo trong tất cả các bạn sinh viên thanh niên. Đây là nguồn nhân lực để ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố, góp phần giúp thành phố chúng ta có một điểm sáng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới sau này", ông Võ Minh Thành - Phó Giám đốc Sở TT - TT TP. HCM chia sẻ.

Tiêu chí đánh giá gồm: Hàm lượng khoa học cao của các thuật toán và sản phẩm, tính cập nhật và khả năng giải quyết các vấn đề cụ thể theo chủ đề đặt ra. Kết quả được đánh giá trên các bộ test của Ban Tổ chức và được thẩm định bởi Hội đồng giám khảo.

Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi lên đến 200 triệu đồng. Các đội đạt kết quả tốt sẽ có cơ hội trình bày trong 'Special Session' về 'Lifelog and Multimedia Event Retrieval' trong Hội thảo quốc tế 'The 13th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2024)' và được đăng trong kỷ yếu hội thảo do ACM xuất bản.