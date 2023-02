Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an nhân dân

SVVN - Sáng ngày 28/2, tại Bộ Công an, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2023, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ CAND chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023).

Phát biểu phát động Tháng Thanh niên, Trung tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên CAND hãy phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần to lớn cho cộng đồng, xã hội và cơ quan, đơn vị; tạo khí thế, động lực mới cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên nói chung, thanh niên Công an nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh, để tổ chức thành công Tháng Thanh niên 2023 cũng như triển khai tốt các nội dung công tác trong năm 2023, tổ chức Đoàn các cấp cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị cán bộ, đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trong học tập, công tác, chiến đấu, lập nên nhiều thành tích, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND.

Sau Lễ phát động cấp Bộ, Ban Thanh niên CAND tổ chức 3 hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, gồm: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”; cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và vai trò, trách nhiệm của thanh niên CAND”, quán triệt một số nội dung liên quan công tác thanh niên trong CAND. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND trong toàn lực lượng.

Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thanh niên CAND sẽ tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại tỉnh Đắk Nông; Chương trình “Hành quân về nguồn”, sinh hoạt chính trị tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại Bắc Giang; tham mưu tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 67 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với cán bộ Đoàn chủ chốt lực lượng CAND, kết hợp tuyên dương Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu, Gương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022.