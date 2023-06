SVVN - Tỉnh Đoàn Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Một trong những nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An nhấn mạnh, đó là phải phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thông qua Báo cáo công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2023 và nêu ra các mặt nổi bật, cũng như hạn chế. Theo anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An, năm 2023 là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn", đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong 6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào hành động cách mạng được Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện, tiêu biểu như Tỉnh Đoàn tổ chức ra quân Tháng Thanh niên, cấp tỉnh thực hiện công trình "Đường hoa thanh niên", thực hiện 15 công trình "Đường cờ Tổ quốc"; hai công trình "Nhà tình bạn"; một công trình thanh niên "Ánh sáng biên cương", hai công trình cầu giao thông nông thôn; công trình thanh niên "Đoạn đường kiểu mẫu", với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới do T.Ư Đoàn phát động. Thực hiện trồng mới 136.000 cây xanh. Đoàn Thanh niên các cấp duy trì thực hiện với nhiều chương trình "Xuân tình biên giới", "Tháng Ba Biên giới", "San sẻ yêu thương ",... Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 5 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, một Nhà Đội viên cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh hỗ trợ hơn 10.253 lượt thiếu nhi, với hàng nghìn suất học bổng, nhu yếu phẩm… tổng trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được quan tâm thực hiện như: Phong trào "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt" ngày càng lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện và phát triển toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; thường xuyên kết nối, giới thiệu các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên với các đơn vị doanh nghiệp để được ký kết hỗ trợ. Phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, trong 6 tháng đầu năm các đội hình "IT xanh" và "tổ công nghệ số cộng đồng" đã tổ chức hơn 1.500 cuộc tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân và thanh thiếu niên với các hoạt động: Tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Long An số, VneID, thực hiện công trình số hóa hơn 20 khu di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, mô hình Thư viện số, mô hình Quầy thanh niên hỗ trợ công dân… Trên cơ sở đó, anh Trần Hải Phú cho rằng, 6 tháng cuối năm, Tỉnh Đoàn Long An tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm, các phong trào hoạt động cách mạng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dịp này, được sự ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên" cho hai đơn vị gồm: Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Cần Giuộc, đồng thời trao Bằng khen của T.Ư Đoàn cho một tập thể và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên 2023.