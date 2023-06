Bình Dương: Các đội hình ‘Tiếp sức mùa thi’ sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho thí sinh

SVVN - Chị Trần Thị Diễm Trinh – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương cho biết: "Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh thành lập 30 đội hình "Tiếp sức mùa thi" (29 đội hình cấp huyện và một đội hình cấp tỉnh), với số lượng đoàn viên tham gia lên đến 1.210 người. Các đội hình sẽ hỗ trợ tối đa cho các các thí sinh vững tin dự thi.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi yêu cầu Sở GD - ĐT và các địa phương phối hợp với các trường để rà soát nắm lại danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để chủ động quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm động lực cho các thí sinh bước vào Kỳ thi được tốt nhất.

Theo đó, các huyện, thị, thành phố đã thiết lập đường dây nóng "Tiếp sức mùa thi" hoạt động 24/24 giờ, nhằm tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của thí sinh và người nhà thí sinh về Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh vượt khó học tốt… và tiếp tục duy trì mô hình xe ôm miễn phí chở thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia Kỳ thi.

Tỉnh Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023 từ rất sớm, với các hoạt động hỗ trợ cho thí sinh trước trong và sau Kỳ thi. Theo đó, trước Kỳ thi, Ban Tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" các Huyện, Thị, Thành Đoàn tiến hành rà soát danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để lên phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện thí sinh; đảm bảo mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa điểm thi sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trong thời gian trước Kỳ thi như: Hỗ trợ kinh phí, các vật phẩm phục vụ thi và ôn thi; thông tin, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham gia Kỳ thi.

Chị Trần Thị Diễm Trinh – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương cho biết: "Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh thành lập 30 đội hình "Tiếp sức mùa thi" (29 đội hình cấp huyện và một đội hình cấp tỉnh), với số lượng đoàn viên tham gia lên đến 1.210 người. Các đội hình hỗ trợ các thí sinh các nội dung như: Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và người nhà của thí sinh trong việc tìm địa điểm thi, phòng thi, làm thủ tục dự thi, đường đi, tuyến xe buýt đến các điểm thi; tìm và cung cấp địa chỉ trọ miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh và người nhà của thí sinh, phát tờ rơi, cẩm nang các thông tin cần thiết cho thí sinh như: Tuyến xe buýt, các địa điểm ăn uống rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".

Ngoài ra, để bảo đảm cho Kỳ thi an toàn, các đội hình tình nguyện tăng cường túc trực tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực điểm thi; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông...; phối hợp với các địa phương, bệnh viện, trạm y tế, trường đại học, cao đẳng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe... của thí sinh.