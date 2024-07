Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Khoa học: 'Kiên trì, kỷ luật và không ngừng nỗ lực trong hành trình phát triển bản thân'

SVVN - Nguyễn Lưu Trà My đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Luật, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, Trà My cho rằng người trẻ cần tận dụng mọi cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân từ những kinh nghiệm trong học tập, công việc đến những trải nghiệm trong cuộc sống. Đồng thời, chúng ta phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, nhưng cũng đừng quên bảo vệ quan điểm của chính mình.

Giữ tinh thần kiên trì, kỷ luật và không ngừng nỗ lực trong hành trình phát triển bản thân

Trà My đã chọn học ngành Luật tại Trường Đại học Khoa học vì cô bạn có niềm đam mê và quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực pháp luật, mong muốn hiểu rõ hơn về hệ thống pháp lý để có thể áp dụng vào thực tế. Sau một khoảng thời gian học tập tại trường, Trà My cảm thấy Trường Đại học Khoa học là nơi học tập thân thiện, năng động với các hoạt động ngoại khóa đa dạng giúp nữ sinh phát triển kỹ năng mềm và giao tiếp hiệu quả.

Trong năm học qua, Trà My xuất sắc nhận được giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp tỉnh. Trà My chia sẻ cảm xúc khi nhận các giải thưởng: “Khi nhận được những giải thưởng này, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đó là sự công nhận cho những nỗ lực và cố gắng của mình trong suốt thời gian học tập và hoạt động. Cảm xúc khi đứng trên bục nhận giải thật khó tả, vừa hạnh phúc vừa cảm thấy trách nhiệm lớn lao. Hạnh phúc vì những công sức mình bỏ ra đã được ghi nhận và cảm thấy trách nhiệm vì mình cần phải tiếp tục phấn đấu, giữ vững phong độ để xứng đáng với danh hiệu này”. Với Trà My, việc nhận được các giải thưởng cũng là động lực lớn để cô bạn tiếp tục cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, nữ sinh xem đây là cơ hội truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khác cùng phấn đấu đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Theo Trà My, những hoạt động, phong trào Đoàn - Hội và tình nguyện đã mang lại cho nữ sinh rất nhiều điều quý giá. Trước hết, đó là cơ hội để Trà My rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm như: Giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và quản lý thời gian... Tham gia các hoạt động còn giúp Trà My mở rộng mạng lưới quan hệ, gặp gỡ và kết bạn với nhiều người có cùng đam mê, lý tưởng. “Các hoạt động tình nguyện giúp mình nhận ra giá trị của việc cho đi và cống hiến cho cộng đồng. Mình học được cách đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Cuối cùng, những trải nghiệm này đã giúp mình trưởng thành, tự tin và sẵn sàng đối mặt với thử thách”, Trà My bày tỏ.

Hành trình nào của người trẻ cũng sẽ trải qua những thử thách, với Trà My trong hoạt động Đoàn - Hội, làm việc nhóm, giải quyết xung đột và đưa ra quyết định chính là những thử thách. “Đôi khi, mình cần phải đàm phán và thuyết phục để đạt được sự đồng thuận từ các thành viên khác trong tổ chức Đoàn - Hội. Những khó khăn này đã giúp mình trưởng thành hơn trong hành trình rèn luyện bản thân. Nhờ vào những thử thách này, mình có cơ hội học hỏi và trải nghiệm để trở thành một sinh viên toàn diện, có khả năng thích nghi tốt hơn trong cuộc sống”, nữ sinh cho biết thêm.

Để vừa đảm bảo việc học và tham gia các hoạt động xã hội, Trà My luôn lên kế hoạch, ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng. Việc tham gia các hoạt động xã hội giúp Trà My giữ được tinh thần thoải mái, từ đó tăng cường hiệu quả học tập. “Những kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo mà mình học được từ các hoạt động xã hội cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc học”, nữ sinh bộc bạch. Cô nàng luôn giữ tinh thần kiên trì, kỷ luật và không ngừng nỗ lực. Đó là động lực lớn giúp Trà My đạt được những “quả ngọt” trong học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa.

Người trẻ nên phấn đấu phát triển bản thân toàn diện và cống hiến hết mình

Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Trà My mong muốn tập trung vào các mục tiêu như: Tạo ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thông qua các hoạt động câu lạc bộ, hội thảo và sự kiện. Tổ chức các buổi đào tạo, workshop về kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian. Thúc đẩy các hoạt động tình nguyện, giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội. Hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các cuộc thi học thuật. Khuyến khích sự sáng tạo trong các hoạt động của Hội Sinh viên để thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Trà My hy vọng những nỗ lực này sẽ góp phần phát triển toàn diện cho sinh viên.

Lý tưởng của Trà My trong phong trào Đoàn - Hội, học tập và làm việc là phát triển toàn diện và cống hiến hết mình. “Trong phong trào Đoàn - Hội, mình muốn xây dựng một môi trường đoàn kết, năng động và tạo cơ hội cho mọi sinh viên phát triển kỹ năng. Trong học tập, mình không ngừng nỗ lực và đặt mục tiêu cao để hoàn thiện bản thân. Trong công việc, mình hướng đến sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo, kết hợp kiến thức và kỹ năng để đạt hiệu quả cao nhất”, Trà My cho biết.

Trong những năm tháng của tuổi trẻ, Trà My cũng đã gặp nhiều khó khăn và vất vả. Đôi khi cô bạn cảm thấy áp lực trong việc học tập và thi cử, Trà My bày tỏ: “Áp lực từ kỳ vọng thầy cô và bạn bè đôi khi khiến mình cảm thấy quá tải. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và kiên trì. Mình học cách quản lý thời gian hiệu quả, tìm sự cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi và không ngừng nỗ lực. Nhờ đó, mình đã vượt qua được những khó khăn và đạt được những thành công nhỏ trong học tập và cuộc sống. Những trải nghiệm này giúp mình trưởng thành và tự tin hơn trong hành trình phía trước”.

Là một người trẻ, Trà My tin rằng để sống có ích cho xã hội, điều quan trọng là chúng ta phải hành động từ những điều nhỏ nhất. “Mình đã tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện cộng đồng, tổ chức các hoạt động nhân đạo. Những công việc này, dù nhỏ nhưng mang lại giá trị và hỗ trợ cho những người xung quanh. Mình muốn đóng góp vào việc xây dựng quê hương, đất nước bằng cách thúc đẩy công nghệ và sáng tạo. Mình mong muốn đưa công nghệ vào giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và phát triển bền vững. Mình tin rằng những hoạt động này sẽ giúp mình và cộng đồng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước”, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học gửi thông điệp đến các bạn trẻ.

Một số thành tích nổi bật của Trà My: - Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2022 - 2023; - Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2022 - 2023; - Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh Thái Nguyên năm học 2022 - 2023; - Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2023; - Bằng khen “Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2022 - 2023” của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên; - Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp ĐHTN năm 2024.

