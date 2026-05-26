Chân dung Thủ khoa TSA đợt 3 Nguyễn Công Huy: Mỗi tối dành 3 tiếng ôn TSA, từng áp lực vì hụt kiến thức do học đội tuyển

SVO - Đạt 93,76 điểm, Nguyễn Công Huy - học sinh lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang, Hải Phòng (Hải Dương cũ) trở thành thủ khoa đợt 3 kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Chia sẻ với phóng viên Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Huy cho biết từng đối mặt với áp lực hụt kiến thức nền tảng do thời gian tập trung cho đội tuyển Toán.

Chia sẻ về kết quả 93,76 điểm, Công Huy cho biết bản thân cảm thấy vui và bất ngờ. Nam sinh cho hay sau khi thi xong, mình cảm thấy phần làm bài "chưa thực sự tối ưu" .

Đánh giá về đề thi TSA đợt 3 năm nay, Huy nhận định phần tư duy khoa học là phần khó nhất. “Sau khi làm xong, mình cũng không nghĩ sẽ đạt được 36/40 điểm ở phần này . Phần Toán nhẹ hơn một số đợt khác nhưng vẫn đòi hỏi sự cẩn thận cao. Còn phần đọc hiểu có khá nhiều câu đúng sai và chọn đáp án nên cần sự chắc chắn”, nam sinh cho biết.

Về quá trình ôn tập, Công Huy bắt đầu tìm hiểu kỳ thi từ đầu năm lớp 12. Theo nam sinh, phương pháp quan trọng nhất là nắm vững kiến thức thầy cô giảng dạy trên lớp, đồng thời chủ động tự học và tìm thêm tài liệu.

Thay vì dành quá nhiều thời gian giải đề, nam sinh thường chỉ học TSA vào buổi tối, từ 20 giờ đến 23 giờ. Với thời lượng trung bình từ hai đến ba tiếng mỗi ngày . Quá trình ôn thi diễn ra đều đặn, không tạo sự căng thẳng.

Trước kỳ thi TSA, Công Huy từng đạt giải Nhất cấp tỉnh năm lớp 10 và giải Nhì cấp thành phố Hải Phòng môn Toán năm lớp 12. Tuy nhiên, việc tập trung cho đội tuyển khiến nam sinh vào học muộn hơn các bạn, dẫn đến việc hụt kiến thức ở một số môn trong tổ hợp xét tuyển như Hóa học và Vật lý.

Nhắc lại giai đoạn áp lực này, nam sinh chia sẻ về sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. “Để đạt được thành tích này, mình vô cùng biết ơn bố mẹ đã luôn bên cạnh, động viên . Nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô trường THPT Ninh Giang, sự đồng hành cùng các bạn khoá AK59, đặc biệt là cô Lưu Hải Vĩnh đã luôn giúp đỡ mình trong học tập”, Huy bày tỏ .

Hiện tại, Công Huy đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và cân nhắc nguyện vọng giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội . Nếu trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, nam sinh dự định đăng ký ngành Tự động hóa. Còn với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mục tiêu của Huy là ngành Sư phạm Toán .