Chân dung Thủ khoa TSA đợt 3 Nguyễn Công Huy: Mỗi tối dành 3 tiếng ôn TSA, từng áp lực vì hụt kiến thức do học đội tuyển

Chia sẻ về kết quả 93,76 điểm, Công Huy cho biết bản thân cảm thấy vui và bất ngờ. Nam sinh cho hay sau khi thi xong, mình cảm thấy phần làm bài "chưa thực sự tối ưu"
Đánh giá về đề thi TSA đợt 3 năm nay, Huy nhận định phần tư duy khoa học là phần khó nhất. “Sau khi làm xong, mình cũng không nghĩ sẽ đạt được 36/40 điểm ở phần này
Về quá trình ôn tập, Công Huy bắt đầu tìm hiểu kỳ thi từ đầu năm lớp 12. Theo nam sinh, phương pháp quan trọng nhất là nắm vững kiến thức thầy cô giảng dạy trên lớp, đồng thời chủ động tự học và tìm thêm tài liệu.
Thay vì dành quá nhiều thời gian giải đề, nam sinh thường chỉ học TSA vào buổi tối, từ 20 giờ đến 23 giờ. Với thời lượng trung bình từ hai đến ba tiếng mỗi ngày
Trước kỳ thi TSA, Công Huy từng đạt giải Nhất cấp tỉnh năm lớp 10 và giải Nhì cấp thành phố Hải Phòng môn Toán năm lớp 12. Tuy nhiên, việc tập trung cho đội tuyển khiến nam sinh vào học muộn hơn các bạn, dẫn đến việc hụt kiến thức ở một số môn trong tổ hợp xét tuyển như Hóa học và Vật lý.
Nhắc lại giai đoạn áp lực này, nam sinh chia sẻ về sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. “Để đạt được thành tích này, mình vô cùng biết ơn bố mẹ đã luôn bên cạnh, động viên
Hiện tại, Công Huy đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và cân nhắc nguyện vọng giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, tính cả 3 đợt thi, Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 có gần 60.000 lượt thí sinh dự thi, điểm cao nhất của năm 2026 là 98.98/100. Có 13 thí sinh đạt trên 90 điểm; 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của năm 2026 là 54.96/100.