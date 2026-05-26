Thêm trường đại học được đào tạo ngành Y khoa

SVO - Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) vừa được Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học, mã ngành 7720101, theo quyết định số 1372/QĐ-BGDĐT.

Chương trình đào tạo ngành Y khoa tại HUTECH có thời gian đào tạo 6 năm, với khối lượng 210 tín chỉ, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ Y khoa theo quy định. Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng y học vững chắc, năng lực thực hành lâm sàng, tư duy nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm xã hội và chuẩn mực y đức trong chăm sóc người bệnh.

Điểm nhấn của chương trình là cách tiếp cận đào tạo theo năng lực, tích hợp giữa kiến thức y sinh, y học cơ sở, y học lâm sàng, sức khỏe cộng đồng và thực hành nghề nghiệp. Sinh viên được trang bị các học phần nền tảng như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Miễn dịch, Dược lý, Điều dưỡng cơ bản; đồng thời tiếp cận các học phần lâm sàng như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Y học gia đình, Tâm thần, Phục hồi chức năng, Thực tập cộng đồng và Thực tập tốt nghiệp.

TS Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng HUTECH chia sẻ: “HUTECH hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, tư duy chẩn đoán, khả năng giao tiếp y khoa và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời chú trọng cách tiếp cận tích hợp giữa y học lâm sàng, y học dựa trên bằng chứng và ứng dụng công nghệ nhằm giúp người học hình thành bản lĩnh chuyên môn, tinh thần nhân văn và khả năng thích ứng với những thay đổi của hệ thống y tế hiện đại”.

Song song với chương trình đào tạo, sinh viên có cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế tại nhiều đơn vị như Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và nhiều cơ sở y tế khác.

Hiện tại, HUTECH đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt phục vụ đào tạo ngành Y khoa và khối Khoa học sức khỏe theo hướng trực quan, thực tiễn. Sinh viên được học tập và thực hành trong các không gian chuyên môn hiện đại như bàn giải phẫu kỹ thuật số, phòng thực hành trên mô hình, khu thực hành kỹ năng tiền lâm sàng, khu thực hành cấp cứu mô phỏng, thực hành sản phụ khoa, phòng khám ngoại trú, phòng mổ quan sát và không gian thảo luận ca bệnh.

Ngay trong khoá tuyển sinh đầu tiên, HUTECH triển khai chương trình học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh theo học ngành Y khoa và các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe, đồng thời cam kết không tăng học phí trong suốt thời gian học.

Để được xét tặng học bổng 30% học phí toàn khóa, thí sinh cần đăng ký xét học bổng và gửi minh chứng kết quả học tập THPT theo quy định về HUTECH trước ngày 30/6/2026, đồng thời trúng tuyển vào trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo.