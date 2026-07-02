Phương thức phục hồi 'kỳ lạ' của Tây Ban Nha sau mỗi trận đấu

SVO - Đây là cách đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha phục hồi sau mỗi trận đấu tại World Cup 2026: Liệu pháp lạnh, ánh sáng đỏ và buồng tăng áp.

Trong một giải đấu khắc nghiệt như World Cup 2026, việc phục hồi giữa các trận đấu có thể quan trọng không kém gì màn trình diễn trên sân. Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hiểu điều này và do đó đã thiết kế một phác đồ cụ thể để giúp các cầu thủ phục hồi sau mỗi trận đấu.

Với ít ngày nghỉ ngơi, những chuyến đi dài và khối lượng công việc thể chất rất cao, ban huấn luyện và bộ phận y tế của Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) nỗ lực giảm thiểu tác động của sự gắng sức và chuẩn bị cho các cầu thủ cho trận đấu tiếp theo.

“Trong các giải đấu ngắn như World Cup, được tổ chức ở ba quốc gia khác nhau và bao gồm rất nhiều chuyến đi, chiến lược phục hồi trở nên đặc biệt quan trọng,” ông Claudio Vázquez, trưởng bộ phận y tế của RFEF, giải thích.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong một buổi tập luyện. Ảnh: Claudia Greco/ Reuters.

Buồng tăng áp, một trong những chìa khóa

Một trong những liệu pháp nổi bật nhất được đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sử dụng là buồng tăng áp. Cầu thủ sẽ bước vào một không gian được chuẩn bị đặc biệt, được thiết kế để tạo ra môi trường giàu oxy, với mục đích thúc đẩy sự phục hồi sau khi gắng sức.

Như Claudio Vázquez giải thích, kỹ thuật này nhằm mục đích cải thiện sự khuếch tán oxy khắp cơ thể và tạo ra những tác dụng có lợi sau trận đấu. Ông lưu ý: “Không chỉ là oxy chúng ta hít thở trong không khí, mà oxy đó còn khuếch tán khắp cơ thể, tạo ra hiệu ứng chống viêm, cải thiện sức khỏe của cầu thủ và thúc đẩy quá trình phục hồi tốt hơn sau khi mệt mỏi.”

Liệu pháp lạnh: Ba phút tiếp xúc với nhiệt độ cực thấp

Một công cụ phổ biến khác trong chương trình phục hồi của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha là liệu pháp lạnh. Phương pháp này bao gồm việc tiếp xúc ngắn với nhiệt độ cực thấp, giúp giảm viêm cơ sau khi tập luyện cường độ cao.

"Nhiệt độ lạnh này, được áp dụng trong khoảng ba phút, cũng có tác dụng chống viêm tuyệt vời, rất hiệu quả sau hoạt động thể chất," Claudio Vázquez giải thích.

Nhiệt độ lạnh đặc biệt hữu ích sau một trận đấu để điều trị các cơn đau nhức, vết sưng tấy, bầm tím hoặc viêm nhẹ. Mục đích của nó là giúp cầu thủ phục hồi tốt hơn và có thể trạng tốt hơn cho buổi tập tiếp theo.

Liệu pháp ánh sáng đỏ và liệu pháp rung âm

Giao thức phục hồi của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng bao gồm liệu pháp ánh sáng đỏ. Kỹ thuật này sử dụng các bước sóng an toàn có khả năng xuyên qua da và nhằm mục đích thúc đẩy tuần hoàn máu, tái tạo và phục hồi cơ bắp.

Bên cạnh phương pháp điều trị này, các cầu thủ còn được điều trị bằng liệu pháp rung âm, một kỹ thuật kết hợp rung động tần số thấp với âm nhạc trên một chiếc bàn chuyên dụng. Mục tiêu là tạo ra cảm giác massage bên trong và thúc đẩy sức khỏe của cầu thủ sau khi vận động mạnh.

Ngoài ra, đội ngũ y tế cũng sử dụng các kỹ thuật điện từ để tăng cường khả năng xuyên thấu của ánh sáng đỏ và cải thiện quá trình phục hồi.

Cách 'La Roja' phục hồi

Liệu pháp lạnh, liệu pháp ánh sáng đỏ, buồng tăng áp và liệu pháp rung âm đều là một phần trong kế hoạch phục hồi của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Mikel Merino nhấn mạnh điều quan trọng nhất

Mặc dù đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sử dụng công nghệ hiện đại, nhưng chính các cầu thủ cũng hiểu rằng, nền tảng của một quá trình phục hồi tốt vẫn nằm ở những thói quen đơn giản nhất: Ngủ đủ giấc, ăn uống đúng cách và tuân thủ thời gian nghỉ ngơi.

Mikel Merino giải thích rằng, những liệu pháp này chỉ là "một đóng góp nhỏ" trong một quy trình điều trị toàn diện hơn.

"Nó không tạo ra sự khác biệt, nhưng đó là 1% mà bạn không bao giờ biết nó có thể giúp ích được bao nhiêu vào cuối ngày", tiền vệ này cho biết.

Trong một kỳ World Cup mà những chi tiết nhỏ có thể quyết định một vòng đấu loại trực tiếp, tỷ lệ phần trăm nhỏ đó có thể trở nên vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chăm chút đến mọi khía cạnh của quá trình phục hồi, từ nghỉ ngơi ban đêm đến các liệu pháp tiên tiến nhất.