Dương Tử cuối cùng đã loại bỏ được cái mác 'người về nhì muôn thuở'

Tại lễ trao giải Magnolia ngày 26/6, Dương Tử, một nữ diễn viên thế hệ 9X, đã giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim Born to Be Alive, trở thành nữ diễn viên thế hệ 9X đầu tiên đoạt giải thưởng này.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử, từ "gập ghềnh" vẫn chưa đủ để diễn tả. Trong chín năm, cô nhận được bốn đề cử giải Magnolia, nhưng đều thất bại. Mặc dù vai diễn Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư năm 2024 đã thu hút sự chú ý, nhưng phim cổ trang thường có bất lợi tại lễ trao giải Magnolia. Năm 2025, cô có bước đột phá đáng kể với Quốc Sắc Phương Hoa và vai diễn Hà Duy Phương của cô nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng khi phải cạnh tranh với các diễn viên kỳ cựu, cô lại một lần nữa bị loại. Cái mác "người về nhì muôn thuở" dường như luôn bám theo cô ấy khắp mọi nơi.

Đối mặt với những lời chỉ trích, Dương Tử đã không chọn tiếp tục đóng những bộ phim cổ trang nhẹ nhàng để duy trì sự nổi tiếng. Thay vào đó, cô chủ động lựa chọn những bộ phim truyền hình thực tế đầy thử thách nhất. Để vào vai Bạch Cúc, một nữ cảnh sát tuần tra trên cao nguyên trong Born to Be Alive, cô đã quay phim tại địa điểm ở độ cao hơn 4.200 mét trong 188 ngày, xuất hiện trên màn ảnh mà không trang điểm và tích cực giảm cân để phù hợp hơn với điều kiện của nhân vật.

Không khí loãng ở độ cao lớn đã khiến nồng độ oxy trong máu của cô giảm xuống mức nguy hiểm nhiều lần trong quá trình quay phim, buộc cô phải sử dụng oxy bổ sung trong khi vẫn tiếp tục. Sự cống hiến gần như 'tự hủy hoại' này cuối cùng đã chuyển hóa thành sự tự tin trên sân khấu lễ trao giải.

Tại lễ trao giải, Dương Tử không thể kìm nén cảm xúc và đã rơi nước mắt. Bài phát biểu nhận giải của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng: "Không có con đường nào trong cuộc sống là vô ích. Mỗi bước đi đều có ý nghĩa. Chiếc cúp này không phải là kết thúc của tôi, mà là sự khởi đầu cho nữ diễn viên Dương Tử. Tôi muốn nói với tất cả những người bình thường có ước mơ: Hãy kiên trì, đừng quan tâm đến ý kiến ​​của người khác, hãy giữ vững khát vọng ban đầu của mình, và cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu". Những lời nói này đã chạm đến trái tim của vô số khán giả và cũng nhắc lại lời nhận xét của Tôn Hồng Lôi về cô từ nhiều năm trước: "Dương Tử sở hữu cả trí tuệ cảm xúc và trí tuệ logic cao. Cô ấy đặc biệt giỏi đặt mình vào vị trí của người khác và thấu hiểu họ. Khi người khác trút bầu tâm sự, cô ấy sẵn sàng lắng nghe một cách kiên nhẫn. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ biết ơn và có tấm lòng trong sáng". Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng, đó chỉ là lời nói xã giao, nhưng nhìn lại bây giờ, từng lời đều rất đúng. Các nghệ sĩ từng làm việc với cô đều có thể chứng thực điều này.

Từ một ngôi sao nhí bị chế giễu vì "lớn lên xấu xí", từ việc bị gắn mác "ngôi sao câu view" đến việc nhận được sự ủng hộ lớn từ truyền thông nhà nước, hành trình của Dương Tử đã kéo dài hai mươi năm. Cô đã chứng minh bằng hành động của mình rằng, sự nổi tiếng hời hợt chắc chắn sẽ thất bại, trong khi một thái độ tôn trọng và tận tâm với nghề diễn, kết hợp giữa phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghệ thuật, mới là nền tảng cho sự thành công lâu dài của một diễn viên. Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc thực sự đang thay đổi, và Dương Tử là một ví dụ điển hình về người đã vượt qua được sự cạnh tranh khốc liệt.