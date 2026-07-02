Áo sẽ là bài kiểm tra phong độ của Tây Ban Nha

Sau khi vượt qua thử thách đầu tiên với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, khi tung ra một đội hình suy yếu so với đội đã giành chiến thắng vang dội ở đấu trường châu lục, Tây Ban Nha hy vọng sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup bằng một chiến thắng giúp họ trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành thêm một ngôi sao nữa trên chiếc áo đấu của mình.

Đội bóng của Luis de la Fuente, với tinh thần lạc quan không thể phủ nhận, phải vượt qua một số trở ngại. Trở ngại đầu tiên liên quan đến lịch sử gần đây của họ tại World Cup. Bởi vì, mặc dù nghe có vẻ khó tin, như người ta thường nói, Tây Ban Nha chỉ vượt qua vòng loại trực tiếp trong một trong năm kỳ World Cup gần đây nhất.

Nói cách khác, kể từ khi bị loại khỏi World Cup 2002 (đã trở thành kỳ World Cup kinh điển và hiện đại) ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Tây Ban Nha chỉ một lần duy nhất vượt qua được vòng bảng, đó là giải đấu năm 2010, năm họ đăng quang vô địch lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Cả năm 2006 (thua ở vòng 16), năm 2014 (bị loại ở vòng bảng), năm 2018 (thua ở vòng 16), và năm 2022 (thua ở vòng 16), đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đều không thể vượt qua được vòng 16 đội.

Áo, xếp hạng 34 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, dường như là đối thủ thuận lợi để phá bỏ lời nguyền này và thắp lại hy vọng vô địch của họ. “Giờ đây, một kỳ World Cup mới bắt đầu”, Pau Cubarsí nhấn mạnh trước thềm giải đấu.

Lamine Yamal sút bóng bên cạnh Pau Cubarsi đang mỉm cười vào hôm qua tại Los Angeles. (Nguồn: Lavandeira Jr / EFE).

Áo sẽ là đối thủ thuận lợi cho đội bóng của Luis de la Fuente, với Olmo chắc chắn đá chính, để lấy lại sự tự tin.

Một gánh nặng khác mà đội bóng của Luis de la Fuente phải đối mặt là chấn thương. Việc họ giành quyền vào vòng hai gặp Uruguay đã phải trả giá rất đắt: Chấn thương của Yeremy Pino và Nico Williams. Với việc Víctor Muñoz vẫn đang trong giai đoạn cuối hồi phục, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đột nhiên thấy mình gần như không có các cầu thủ chạy cánh, những nhân tố chủ chốt trong lối chơi của ông, và chỉ có Lamine Yamal, người chưa tìm lại được phong độ, là có thể đảm nhiệm một cánh. Mặt khác, nhiệm vụ đó sẽ thuộc về Álex Baena, một trong những cầu thủ được Luis de la Fuente tin tưởng, người đã đá chính hai trong ba trận đấu của giải đấu.

Gánh nặng cuối cùng mà Tây Ban Nha gần như bắt buộc phải vượt qua là hình ảnh của họ, sự mạch lạc trong lối chơi và cách họ tận dụng sự thống trị của mình trong các trận đấu. Chỉ trong trận đấu với Uruguay (vị trí thứ 57) Tây Ban Nha mới không vượt quá 60% thời gian kiểm soát bóng, nhưng sự vượt trội này không chuyển thành việc gây quá nhiều khó khăn cho đối thủ. "Tôi thà chơi tệ mà thắng còn hơn chơi rất tốt mà thua", Cucurella giải thích, và ngay trên sân Dignity Sports Health, sân vận động của LA Galaxy, nơi đội tuyển Tây Ban Nha tập luyện, anh đã thể hiện phong thái của một cầu thủ Real Madrid thực thụ.

Trong nhiệm vụ tìm kiếm khoảng trống và tạo sự mạch lạc cho trận đấu, Dani Olmo dường như là nhân tố chủ chốt, anh đá chính trong trận gặp Ả Rập Xê Út nhưng lại vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Uruguay, điều này khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã chơi tốt nhất khi có cầu thủ đến từ Terrassa trên sân, và sự xuất hiện của anh trong hiệp hai trận gặp Uruguay ở Guadalajara là một luồng gió mới cho lối chơi của Tây Ban Nha, điều mà họ chắc chắn rất trân trọng. Với hàng tiền vệ vẫn đang chật vật tìm lại nhịp điệu, Olmo dường như chắc chắn có một suất trong đội hình xuất phát ở trận đấu được kỳ vọng sẽ vực dậy hy vọng của Tây Ban Nha tại World Cup. Áo sẽ là bài kiểm tra xem liệu Tây Ban Nha có còn giữ được phong độ như trước hay không?