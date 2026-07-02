Trước thềm 27/7, nhà thơ Hữu Thỉnh tái hiện lại trận đánh làng Vây của binh chủng Tăng - Thiết giáp

SVO - Không chỉ tái hiện chiến công oai hùng tại Tà Mây - Làng Vây, 'Thép dưới cỏ' của nhà thơ Hữu Thỉnh còn là nén tâm hương tri ân, giúp ông hoàn thành lời hứa và trả món nợ ân tình suốt gần 60 năm với Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

Mới đây, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết Thép dưới cỏ, viết về sự kiện Tà Mây - Làng Vây của Binh chủng Tăng thiết giáp. Tác phẩm dành tặng những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, cùng những cựu chiến binh, những thương, bệnh binh đã có một thời thanh xuân “hoa lửa” đáng tự hào, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về một thời lịch sử đã diễn ra. Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, ông viết về sự kiện Tà Mây - Làng Vây (Quảng Trị) từ năm 1968, ngay sau khi chiến dịch vừa kết thúc.

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt "Thép dưới cỏ" trước thềm 27/7, tri ân các liệt sĩ ngã xuống trong trận đánh làng Vây.

Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ: “Tôi đã dốc vào đây tất cả tình cảm của tôi sau 13 năm sống và phục vụ trong Binh chủng Tăng - Thiết giáp, và xem đây là cách để trả món nợ lớn đối với cái nôi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942, tại Vĩnh Phúc, từng tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du khóa đầu. Ông tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam từ khóa thứ ba đến khóa thứ tám, giữ chức Chủ tịch Hội bốn nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2000 đến 2020. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa 10 và 11. Ngoài ra, nhà thơ từng là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ông viết thơ, truyện ký, tiểu luận phê bình nhưng thành công nhất ở mảng thơ, với gần 20 tập.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Sang Thu, từng được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn phổ thông. Với trường ca, ông từng sáng tác Đường tới thành phố (1979), Trường ca biển (1994), Sức bền của đất (2004), Trăng Tân Trào (2016)... Năm 2024, nhà thơ Hữu Thỉnh cho ra mắt tác phẩm Giao hưởng Điện Biên gồm 21 chương và năm phần, đây là tác phẩm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Sau đó, Giao hưởng Điện Biên đã được nhận giải A Văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, giai đoạn 2020 - 2025 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.