'Queen Of Tears': Khi nào phim có thể vượt qua kỷ lục rating của 'Hạ cánh nơi anh'?

SVVN - 'Queen Of Tears' hiện đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất lịch sử đài tvN, chỉ sau 'Hạ cánh nơi anh'. Và liệu đến tập mấy thì 'Queen Of Tears' có thế giành ngôi vô địch từ tay người tiền nhiệm?

Queen Of Tears và Hạ cánh nơi anh có quá nhiều duyên nợ khi có chung biên kịch Park Ji Eun, Hạ cánh nơi anh cũng như hai diễn viên chính Hyun Bin, Son Ye Jin nhiều lần trở thành khách mời đặc biệt trong Queen Of Tears. Chưa kể, Kim Soo Hyun cũng từng xuất hiện chớp nhoáng ở tập cuối Hạ cánh nơi anh.

Và bây giờ, hai bộ phim lại lao vào một cuộc đua gay cấn để trở thành phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN. Hiện giờ, Hạ cánh nơi anh đang nắm ngôi vô địch với 21,7% còn Queen Of Tears đã vươn lên ngôi Á quân khi tập 12 đạt được mốc 20,73%. Có một điều thú vị là rating ngày thứ Bảy của Queen Of Tears luôn bị giảm so với tập trước, nhưng tập phát sóng Chủ Nhật lại tăng vọt nên sau mỗi tuần, Queen Of Tears lại lập thành tích mới về lượng người xem phim.

Chiếu theo quy luật này, khán giả đoán rằng rating tập 14 chiếu Chủ Nhật tuần tới nhiều khả năng sẽ vượt qua con số 21,7% của Hạ cánh nơi anh và như thế, Queen Of Tears sẽ trở thành phim ăn khách nhất đài tvN từ trước đến nay. Sở dĩ người hâm mộ tự tin vào tương lai tươi sáng của Queen Of Tears bởi phim ngày càng gay cấn.

Chủ tịch Hong đã chấp nhận ra đi mãi mãi để giấy ủy quyền cho bà Seul Hee hết hiệu lực, từ đó mà cả nhà có thể quay về tòa dinh thự và đi tìm căn phòng bí mật chứa 900 tỷ won. Chỉ khi tìm ra được khoản tiền khổng lồ này, gia tộc Hong mới có thể lấy lại tập đoàn Queens. Tập 12 kết thúc khi Hyun Woo đang tìm cách mở cánh cửa bí mật nên ai cũng ngóng chờ tập 13.