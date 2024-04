'Tình trẻ của Song Hye Kyo' tiết lộ 'ảnh hậu' Chun Woo Hee khiến mình hạnh phúc như thế nào, làm netizen 'ngỡ ngàng'

SVVN - Chun Woo Hee mang lại màu sắc cho cuộc sống đơn sắc của Jang Ki Yong trong 'The Atypical Family'.

JTBC đã tiết lộ teaser mới hấp dẫn cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt The Atypical Family (tạm dịch là Gia đình không điển hình).

The Atypical Family là một bộ phim lãng mạn giả tưởng kể về một gia đình từng có sức mạnh siêu nhiên nhưng đã mất đi sau khi phải chịu đựng những vấn đề thực tế của thời hiện đại. Jang Ki Yong sẽ vào vai Bok Gwi Joo, người từng có khả năng du hành thời gian đến khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi trở nên chán nản vì một tai nạn tàn khốc, không khoảnh khắc nào trong cuộc đời anh còn hạnh phúc nữa và thế là Bok Gwi Joo mất cả hạnh phúc lẫn sức mạnh đặc biệt của mình để du hành về quá khứ.

Trong đoạn teaser mới được phát hành, Bok Gwi Joo chán nản nhìn toàn bộ thế giới của mình bằng màu đen và trắng, ngoại trừ Do Dae Hae (Chun Woo Hee), người mang đến sự bùng nổ màu sắc cho cuộc sống đơn sắc của anh. Khi anh ấy đi phía sau cô ấy, Bok Gwi Joo nói bằng giọng lồng tiếng: "Tôi nghĩ, tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này rất lâu. Như một khoảng thời gian hạnh phúc”. Đoạn teaser sau đó chuyển sang cảnh một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc và một vụ hỏa hoạn thảm khốc do một vụ nổ gây ra, với Bok Gwi Joo bất lực đứng nhìn từ bên lề trong tuyệt vọng mà không thể làm gì hay cứu được ai. Khi anh và Do Da Hae chạm mắt nhau, Bok Gwi Joo tiếp tục một cách khó hiểu: “Một khoảng thời gian kỳ lạ, khi niềm vui lớn nhất và nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi hòa quyện vào nhau.”