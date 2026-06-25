Đại hội Đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 -2031 Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên

SVO - Tại phiên Trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 -2031, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới gồm 119 ủy viên đã chính thức ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và tuổi trẻ cả nước.

Sáng 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra phiên Trọng thể, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng 788 đại biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 119 ủy viên vừa được Đại hội tín nhiệm bầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới.

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của Đại hội.

Theo anh Bùi Quang Huy, đây là vinh dự to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII cam kết không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác; luôn tiên phong, gương mẫu trong công việc và cuộc sống; gần gũi thanh niên, sâu sát cơ sở.

"Các đồng chí trong Ban Chấp hành sẽ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên.

Trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục được xây dựng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII cũng đặt mục tiêu tạo những bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ Việt Nam.