ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII Kiến tạo môi trường giúp sinh viên phát huy năng lực, sáng tạo, làm chủ công nghệ và hội nhập

SVO - Không chỉ mang theo niềm vinh dự khi đại diện cho sinh viên địa phương tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiều đại biểu sinh viên còn gửi gắm những kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, nơi tổ chức Đoàn tiếp tục là người bạn đồng hành của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Làm chủ công nghệ để tự tin hội nhập

Với 788 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn mang theo tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước trong giai đoạn phát triển mới, lan tỏa tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Lần đầu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nguyễn Tá Quỳnh Phương (năm thứ nhất, trường ĐH Đồng Nai) vinh dự khi được mang theo tâm tư, nguyện vọng của sinh viên TP. Đồng Nai đến Đại hội.

Nguyễn Tá Quỳnh Phương (năm thứ nhất, trường ĐH Đồng Nai) đại biểu sinh viên TP. Đồng Nai.

Theo Quỳnh Phương, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao năng lực số cho đoàn viên, sinh viên là yêu cầu cấp thiết. Nữ sinh mong muốn tổ chức Đoàn quan tâm hơn đến các chương trình đào tạo về công nghệ, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tạo môi trường để sinh viên rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo và thích ứng với sự phát triển không ngừng của xã hội.

“Mình kỳ vọng Đại hội sẽ mang đến nhiều chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu của sinh viên trong thời đại số. Đặc biệt, mình mong sẽ có thêm các buổi tập huấn, khóa đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập, nghiên cứu và công việc thực tiễn. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn cán bộ Đoàn, đoàn viên vận dụng công nghệ và AI trong tổ chức các hoạt động Đoàn cũng rất cần thiết. Những chương trình này sẽ giúp sinh viên nâng cao năng lực, thích ứng tốt hơn với xu thế phát triển của xã hội và hội nhập trong kỷ nguyên số”, Quỳnh Phương chia sẻ.

Cùng chung mối quan tâm về chuyển đổi số, đại biểu sinh viên đến từ TP. Huế, Hoàng Ngọc Vĩnh An (năm thứ năm, trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế) cho rằng tổ chức Đoàn cần đóng vai trò trung gian, kiến tạo những không gian số để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào học tập và nghiên cứu khoa học.

Hoàng Ngọc Vĩnh An (năm thứ năm, trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế) đại biểu sinh viên TP. Huế.

Theo Vĩnh An, sinh viên hiện nay rất nhạy bén với công nghệ, vì vậy nhu cầu ứng dụng AI và các kỹ thuật hiện đại vào học tập là rất lớn. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần được trang bị kỹ năng thích ứng, ngoại ngữ và tư duy toàn cầu để sẵn sàng tham gia thị trường lao động. “Đoàn Thanh niên có thể trở thành cầu nối, tạo ra các không gian số, những ‘sàn giao dịch ý tưởng’ để sinh viên tối ưu hóa việc tiếp thu và sáng tạo tri thức”, Vĩnh An bày tỏ.

Thêm không gian sáng tạo cho sinh viên

Mang theo tiếng nói của tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đến Đại hội, Nguyễn Huỳnh Thanh Hoài (năm thứ ba, trường ĐH Tiền Giang) cho rằng ngoài việc đồng hành trong học tập, tổ chức Đoàn cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của sinh viên trong thời đại số.

Nguyễn Huỳnh Thanh Hoài (năm thứ ba, trường ĐH Tiền Giang) đại biểu sinh viên tỉnh Đồng Tháp.

Theo Thanh Hoài, việc xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên là vấn đề cần được chú trọng trong nhiệm kỳ mới. “Trong bối cảnh chuyển đổi số, Đoàn cần là người bạn đồng hành sát sao, giúp sinh viên có ‘sức đề kháng’ trước thông tin, kiến tạo môi trường mạng an toàn, văn minh để người trẻ tự do phát triển”, Thanh Hoài nhấn mạnh. Nam sinh cũng kỳ vọng Đại hội sẽ khởi xướng nhiều phong trào thiết thực, tạo thêm không gian sáng tạo để sinh viên rèn luyện kỹ năng và tự tin hội nhập.

Trong khi đó, từ những trải nghiệm trong công tác Đoàn – Hội và nghiên cứu khoa học, Vĩnh An đề xuất thí điểm mô hình “Không gian số trong đào tạo thực hành và nghiên cứu ứng dụng” tại các trường đại học. Nam sinh mong muốn các mô hình ứng dụng công nghệ cao, thực tế ảo trong đào tạo được nhân rộng, giúp sinh viên tiếp cận môi trường thực tiễn sớm hơn.

Quỳnh Phương kỳ vọng Đại hội sẽ quan tâm xây dựng các mạng lưới kết nối đoàn viên, sinh viên trên cả nước, tạo điều kiện để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nữ sinh mong muốn có thêm nhiều chương trình rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm để sinh viên phát triển toàn diện.

Khát vọng cống hiến của sinh viên trong kỷ nguyên mới

Dù đến từ những địa phương và lĩnh vực học tập khác nhau, đại biểu sinh viên đều có chung niềm tin về hình mẫu thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới: bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ công nghệ và mang trong mình khát vọng cống hiến.

“Hãy không ngừng học tập, bồi đắp tri thức và tích lũy trải nghiệm để nâng cao năng lực bản thân. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bản thân mỗi người cần chủ động cập nhật kiến thức, làm chủ công nghệ, rèn luyện kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo để thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời, hãy nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của tuổi trẻ để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh và hội nhập”, Quỳnh Phương.

Với Vĩnh An, khát vọng của thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân mà còn là biến tri thức thành những giải pháp phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Vĩnh An kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ có những quyết sách mang tính đột phá để hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên.

“Mình kỳ vọng Đoàn sẽ phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa liên ngành, số hóa tài nguyên học tập và tạo điều kiện cho các đề tài có tính ứng dụng cao thực sự được triển khai vào thực tiễn; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện, nơi các dự án đạt giải cao không chỉ dừng lại ở mô hình lý thuyết mà được kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm; có thêm nhiều chính sách bảo trợ, kết nối mở rộng để sinh viên dễ dàng tiếp cận các chương trình thực tập ngắn hạn, trao đổi học thuật tại các quốc gia tiên tiến, giúp nâng cao vị thế của người trẻ Việt Nam trên trường quốc tế”, Vĩnh An bày tỏ.

Với Thanh Hoài, thanh niên thời đại mới cần có tư duy toàn cầu, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, giữ vững bản sắc văn hóa và dám bứt phá mọi giới hạn của bản thân. “Dùng hành động thay lời nói và dùng sự sáng tạo để mở lối đi riêng. Tuổi trẻ hãy không ngại dấn thân, cống hiến hôm nay để tự tin làm chủ tương lai của chính mình”, Thanh Hoài gửi gắm.

Mang theo những kỳ vọng và khát vọng của sinh viên cả nước, các đại biểu trẻ mong muốn Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục mở ra những chương trình hành động thiết thực, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, làm chủ công nghệ, hội nhập quốc tế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

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