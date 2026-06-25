Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 20231 Thanh niên TPHCM xung kích làm chủ công nghệ, tiên phong chuyển đổi số quốc gia

SVO - Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Thành Đoàn TP. HCM khẳng định quyết tâm xây dựng lớp thanh niên số, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tham luận tại phiên Trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, anh Ngô Minh Hải – Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cho biết, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra cơ hội lớn để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Theo anh Ngô Minh Hải, thanh niên là lực lượng có khả năng tiếp cận nhanh nhất với công nghệ mới, đồng thời là chủ thể của đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trực tiếp tham gia xây dựng kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Anh Ngô Minh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Phát biểu tham luận.

Từ nhận thức đó, ngay trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thành Đoàn đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng nhiều chương trình hành động thiết thực. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lớp thanh niên số, hình thành tư duy làm chủ công nghệ, chuyển từ vai trò người sử dụng sang người sáng tạo, thiết kế và ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số". Các đội hình thanh niên đã trực tiếp đến từng khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số cơ bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ đời sống.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn và Thành ủy TP. HCM, Thành Đoàn đã thành lập 489 đội hình "Mùa Hè số" với hơn 13.600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Lực lượng này thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa tài liệu và làm sạch dữ liệu.

Song song đó, Thành Đoàn TP. HCM cũng đẩy mạnh kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Nhiều sân chơi học thuật và chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học được duy trì hiệu quả như: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. HCM, Hội thi Tin học trẻ, AI Challenge, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka, Startup Wheel, Tuổi trẻ Startup Award, cùng các quỹ và vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. HCM Trần Lưu Quang tham dự phiên Trọng thể, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Hoạt động khoa học công nghệ của thanh niên thành phố cũng ngày càng mở rộng trên bình diện quốc tế. Nhiều đoàn thanh niên được cử đi giao lưu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; đồng thời TP. HCM cũng đón nhiều đoàn thanh niên quốc tế đến trao đổi về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, công nghệ số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Từ thực tiễn triển khai, Thành Đoàn TP. HCM kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để thanh niên được tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực mới, khó và mang tính đột phá, đặc biệt trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Ngô Minh Hải – Bí thư Thành Đoàn cũng đề xuất các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ; đồng thời kiến nghị T.Ư Đoàn và Bộ KH - CN xây dựng chương trình phối hợp nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cho biết, thanh niên thành phố sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.