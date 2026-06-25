Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Đại hội XIII - Đại hội của khát vọng cống hiến, niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm

SVO - Phát biểu Khai mạc phiên Trọng thể, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, đây là Đại hội của khát vọng cống hiến, niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trước vận hội mới của dân tộc.

Sáng 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), phát biểu Khai mạc phiên Trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, nơi hội tụ ý chí, trí tuệ và quyết tâm của thanh niên Việt Nam trước những thời cơ, thách thức mới của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc phiên Trọng thể Đại hội

Theo anh Bùi Quang Huy, Đại hội lần thứ XIII là Đại hội của khát vọng cống hiến, của niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm; là nơi tuổi trẻ Việt Nam thể hiện quyết tâm đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí trang trọng của Đại hội, anh Bùi Quang Huy bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc, người sáng lập, rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đại hội tri ân các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cống hiến, hy sinh tuổi xuân vì độc lập, tự do của dân tộc và sự phát triển của đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, tổ chức Đoàn đã có bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn nổi bật.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

"Các hoạt động không chỉ khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực vào lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên và mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Các hoạt động ngày càng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Từ thực tiễn phong trào, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc đã xuất hiện. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được khẳng định với những phẩm chất nổi bật: Bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo anh Bùi Quang Huy, những thành quả đạt được là kết quả của sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ; đồng thời là sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhận định, Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

"Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình", anh Bùi Quang Huy nói.

Trước yêu cầu mới, anh Bùi Quang Huy đề nghị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; bảo đảm sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả và gần gũi hơn với nhu cầu của thanh niên trong thời đại số.

"Tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Theo đó, Đại hội lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để thảo luận và quyết định những vấn đề lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ và tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Khép lại bài phát biểu, anh Bùi Quang Huy khẳng định, một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra, với nhiều cơ hội và trọng trách. Với tinh thần "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm phát huy tài năng, sức trẻ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với niềm tin đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.