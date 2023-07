Rapper Mr.A tái xuất: 'Chưa bao giờ cảm thấy được yêu mến ở vị trí hàng đầu của Rap Việt'

SVVN - Tuổi thơ của bao thế hệ 9X ùa về khi thấy Mr.A, Ưng Đại Vệ, Yanbi trong cùng một dự án âm nhạc. Ba “idol quốc dân” một thời hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Mới đây, rapper Mr.A cho ra mắt ca khúc Xin em. Đây là sản phẩm âm nhạc với sự kết hợp với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Ưng Đại Vệ, Yanbi... và cả những giọng hát nhiều tiềm năng từ Madelynn, Tyo.

Ca sĩ Madelynn tâm sự: “Từ một fangirl của những ca khúc Thu cuối, Tell me why... em chưa bao giờ nghĩ một ngày gần lại được collab với các anh như hôm nay. Sau 8 năm theo đuổi âm nhạc, em cảm ơn các anh đã cho em cơ hội tham gia dự án Xin em cùng những người tiền bối em đã theo dõi từ thời trung học”.

Một khán giả để lại bình luận: “Âm nhạc của Mr.A luôn là một thứ gì đó thật khác biệt, thật riêng lạ. Chỉ cần giai điệu đó vang lên là mình lại muốn nhắm đôi mắt lại và thật nhiều ký ức ùa về, một chút gì đó nuối tiếc, cảm giác không nỡ rời đi. Nó cứ khó chịu, bứt rứt, nhưng lại muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc đó”.

Nhiều lời khen dành cho Mr.A vì màu sắc âm nhạc vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi ở những tuyến giai điệu, chỉ có những bản phối mới được cập nhật nhằm phù hợp với xu thế chung của âm nhạc. Một ý kiến nêu lên quan điểm: “Lời nhạc của bài hát này nhẹ nhàng. Điều này khác hẳn so với kiểu lời lẽ thô thiển, giật gân, không trau chuốt chỉ chú trọng beat hay đang là xu hướng. Một sản phẩm tốt, chúc mừng các bạn!”.

Mr.A là nghệ sĩ rất thành công ở thể loại nhạc rap, từng được người nghe yêu thích với một loạt ‘bản hit’. Với lợi thế về khả năng rap, sáng tác bên cạnh gu âm nhạc văn minh, các sản phẩm của Mr.A nhanh chóng nằm trong playlist yêu thích của các bạn trẻ.

Là rapper đã có được vị thế, Mr.A vẫn khẳng định bản thân vẫn đang tiến lên phía trước trong một bài phỏng vấn. Nam rapper nói: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình được yêu mến ở vị trí hàng đầu của Rap Việt cả. Tôi vẫn đang đi tìm vị trí đó bao năm qua đây. Khi ra mắt sản phẩm mới, tôi luôn tự tin cho sáng tạo của bản thân. Từ lúc viết ca khúc đầu tiên đến bây giờ, tôi không quan tâm đến việc ai đó nói gì về âm nhạc của mình. Tôi nghe và thấy thích là ưng rồi”.

Ngoài ra, hai cái tên Yanbi và Ưng Đại Vệ cũng mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc khi xuất hiện. Yanbi từng nổi tiếng với ca khúc Nothing in your eyes. Đến khi Thu cuối phát hành, nam ca sĩ mới khẳng định được tên tuổi giữa thế giới V-pop đa sắc màu.

Nhờ hoạt động chăm chỉ trong giới underground, Yanbi đã có cơ hội tham gia nhiều chương trình âm nhạc, trở thành một trong những cái tên 'hot' nhất. Bẵng đi vài năm, nam ca sĩ không còn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay trong các đề tài bàn tán của cư dân mạng. Giai đoạn gần đây, Yanbi cũng bắt đầu trở lại mạnh mẽ hơn.

Từng là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhưng đột ngột biến mất, Ưng Đại Vệ đang dần tái xuất trở lại với âm nhạc. Những sản phẩm của anh mang đến nhiều hoài niệm cho khán giả. Những giá trị tinh thần mạnh mẽ này cũng khiến nhiều khán giả xúc động.