Sinh viên đề xuất giải pháp xanh hóa ngành Dệt may

SVVN - Vòng Chung kết cuộc thi “Xanh hoá ngành Dệt may”, với phần tranh tài hấp dẫn của 15 đội, là sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Dệt may, khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) vừa diễn ra tại trường ĐH Bách khoa.

Cuộc thi do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, được sự ủy thác của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, phối hợp với bộ môn Kỹ thuật Dệt may, khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững trong ngành Dệt may.

15 đội thi xuất sắc nhất ở vòng Chung kết (đã vượt qua vòng Sơ khảo) lần lượt trình bày ý tưởng chống ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và tái sử dụng nguồn chất thải theo hướng sạch và xanh hóa.

Các đội thi đã thuyết phục Ban Giám khảo (thông qua thuyết trình ý tưởng của mình) bằng việc chọn một trong hai chủ đề, gồm: Đề xuất các giải pháp xanh trong công nghệ dệt may; Đề xuất các phương án tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, cũng như các kế hoạch, ý tưởng, các giải pháp được áp dụng để “xanh hóa” ngành Dệt may hiện nay.

Sau gần 4 tiếng tranh tài, phản biện và thuyết trình, 3 nhóm xuất sắc nhất đã được Ban Giám khảo chọn lựa trao giải, gồm: Giải Nhất thuộc về nhóm ReTee, giải Nhì thuộc về nhóm PEPF (Protect the Environment for Better Future) và giải Ba thuộc về nhóm Dấu Chân Xanh.

Phần thưởng mà các nhóm sinh viên đạt được là các suất học bổng giá trị do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức trao tặng.

Cuộc thi có 35 đội đăng ký tham gia và 15 đội xuất sắc được chọn vào vòng Chung kết. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động giữa Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức – GIZ và bộ môn Kỹ thuật Dệt may, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM). Trước đó, Ban Tổ chức đã triển khai khóa học về hành động vì khí hậu vào tháng 10/2022 cho 178 học viên và khóa học online CAT để được cấp giấy chứng nhận từ GIZ. Đây là điều kiện cần để tham gia cuộc thi “Xanh hóa ngành Dệt may”.