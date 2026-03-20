Hơn 240 dự án tranh tài tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia của học sinh

SVO - Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025 – 2026 khai mạc chiều 20/3 tại ĐH Phenikaa, thu hút 457 học sinh với 242 dự án đến từ tất cả địa phương trên cả nước.

Chiều 20/3, tại ĐH Phenikaa, Bộ GD – ĐT phối hợp với UBND TP. Hà Nội khai mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 – 2026.

Cuộc thi do Sở GD – ĐT Hà Nội đăng cai, thu hút 457 học sinh đến từ 34 sở GD - ĐT và 17 đơn vị trường, viện trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bà Vũ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố nhiều năm qua xác định giáo dục, khoa học công nghệ là một trong những khâu đột phá. Theo bà, cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn góp phần khơi dậy đam mê nghiên cứu, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo trong học sinh.

“Mỗi đề tài, dù lớn hay nhỏ, đều bắt đầu từ những câu hỏi. Chính từ đó, khoa học phát triển và có thể hình thành những phát minh trong tương lai”, bà Vũ Thu Hà nói.

Đại diện đơn vị đăng cai, TS Lê Trung Thành - Giám đốc ĐH Phenikaa nhận định, cuộc thi là dịp để học sinh các vùng miền giao lưu, học hỏi, đồng thời hình thành tư duy vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ GD – ĐT Phạm Ngọc Thưởng, sau 13 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Năm nay có 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực, tăng hơn 30 dự án so với năm học trước, với 100% địa phương tham gia.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh phổ thông đang phát triển tích cực, song việc tham gia các cuộc thi quốc tế vẫn còn nhiều thách thức do yêu cầu cao về chất lượng và tính mới của đề tài.

“Các em tham gia cuộc thi đều là người chiến thắng. Giải thưởng không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu cho hành trình nghiên cứu lâu dài”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 51 đơn vị tham dự. Sau đó, các đại biểu tham quan khu trưng bày các dự án của học sinh.