Sinh viên tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ TP. HCM tiếp sức tại mặt trận xã đảo Thạnh An

SVVN - Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng TP. HCM, Ban Chỉ huy các hoạt động tình nguyện hè xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng TP. HCM, Đoàn trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), Huyện Đoàn Cần Giờ vừa tổ chức Lễ giao quân đợt 2 - Đội hình thực hiện các hoạt động tình nguyện Hè tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, năm 2023.

Tham gia chương trình lần này, có 20 chiến sĩ tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) và 20 chiến sĩ tình nguyện 'Hành quân Xanh' Bộ đội Biên phòng TP. HCM. Hoạt động của đợt 2 - Đội hình thực hiện các hoạt động tình nguyện Hè tại xã đảo Thạnh An nhằm phát huy có hiệu quả tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trong việc giữ gìn an ninh chính trị, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng xã đảo Thạnh An.

Anh Doãn Trường Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN TP. HCM cho biết, hoạt động tình nguyện Hè tại xã đảo Thạnh An trong đợt 2 sẽ thực hiện với 12 đầu mục công việc; trong đó, chú trọng xây dựng địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường tại tổ 36, ấp Thạnh Bình thành sân chơi thiếu nhi có diện tích 550m2, với tổng kinh phí xây dựng hơn 600 triệu đồng (dự kiến hoàn thành ngày 30/7/2023).

Ngoài ra, đoàn còn thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên”, lắp 40 trụ điện chiếu sáng dọc bờ kè xã đảo Thạnh An 800m và 225m tại ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An); tuyên truyền, hỗ trợ 100 người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, 500 người dân, thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; tổ chức 3 chương trình trang bị kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh thiếu nhi và người dân; trồng mới 1.000 cây xanh, hoa kiểng; sơn vẽ 10 mảng tường, trao tặng công trình phòng vi tính với 20 máy laptop, chăm lo cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại xã đảo…

Sau buổi lễ, các chiến sĩ tình nguyện đã nhanh chóng di chuyển đến xã Thạnh An thực hiện nhiệm vụ.