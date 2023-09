Spotlight 2023 - The Dreamy Land: Sự trở lại với diện mạo đầy thu hút

SVVN - Tối ngày 20/8, Spotlight sự kiện chào tân sinh viên thường niên của khoa Tuyên truyền thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức quay trở lại. Với chủ đề “THE DREAMY LAND”, chương trình nhận được sự chú ý của đông đảo sinh viên trong và ngoài trường.

Spotlight là chuỗi sự kiện của Khoa Tuyên truyền nhằm chào đón các bạn tân sinh viên. Chương trình là món quà đặc biệt dành tặng cho sinh viên khóa 43 với mong muốn giúp các bạn hiểu hơn về ngôi trường sẽ gắn bó trong 4 năm tiếp theo cũng như dễ dàng hòa nhập cùng những người bạn mới.

Bước sang năm thứ năm tổ chức, Spotlight 2023 - The Dreamy Land muốn gửi gắm thông điệp về nuôi dưỡng và bảo vệ đứa trẻ bên trong mỗi con người. Khoa Tuyên truyền nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung sẽ là nơi gieo mầm cho sự tự tin, hạnh phúc, chắp cánh cho ước mơ của các bạn sinh viên.

Bộ nhận diện Spotlight 2023 - The Dreamy Land chọn gam màu vàng, xanh lá làm màu chủ đạo cùng nhiều các chi tiết được thiết kế vô cùng tỉ mỉ tạo nên vùng đất kỳ diệu. Với nhân vật Peter Pan đại diện cho đứa trẻ bên trong mỗi người, Tinker Bell là cô gái với nội tâm sâu sắc, sinh động và Wendy được nhắc đến như biểu tượng cho sự trưởng thành. Các bạn sinh viên khi đến với The Dreamy Land sẽ có cơ hội khám phá những vùng đất mới trong tâm hồn, từ đó có cho riêng mình những bài học trưởng thành.

Qua chủ đề The Dreamy Land, bạn Phạm Thảo Quyên, Trưởng ban Truyền thông nhắn gửi đến tân sinh viên khóa 43: “Trong chính những bạn tân sinh viên nói riêng hay bất kỳ ai nói chung, dù có trưởng thành thì vẫn luôn có bóng dáng của một đứa trẻ bên trong. Đứa trẻ ấy luôn khao khát khám phá, được tự do thể hiện cá tính riêng và sống thật với cảm xúc của bản thân. Ban Tổ chức hi vọng Khoa Tuyên truyền sẽ là bệ phóng vững vàng, chắp cánh giúp cho các tân sinh viên trưởng thành, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách”.

Bên cạnh đêm nhạc hội đỉnh cao là các sự kiện đồng hành như “How are you these day?”, “Be Blom”, “Photobooth” do chính sinh viên trong trường chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Đây là những hoạt động thú vị được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Spotlight 2023 - The Dreamy Land trở lại bùng nổ hứa hẹn mang đến nhiều sự thú vị. Cũng thông qua chương trình, Ban Tổ chức muốn lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết - Năng động - Sáng tạo” tới các bạn sinh viên.