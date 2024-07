Sự xuất hiện của Youngjae (GOT7) bên cạnh Hyeri đang gây sự chú ý cực cao

SVVN - Youngjae của GOT7 xác nhận sẽ tham gia cùng Hyeri, Kang Hye Won và nhiều diễn viên khác trong bộ phim kinh dị mới.

Youngjae của GOT7 chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ lần đầu tiên sau ba năm.

Sau báo cáo ban đầu về việc tuyển diễn viên, công ty quản lý AndBut Company của Youngjae đã xác nhận vào ngày 24/7 rằng anh sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới Friendly Rivalry (tạm dịch). Bộ phim đang gây sự chú ý đặc biệt khi sở hữu dàn diễn viên bao gồm Hyeri của Girl's Day, Chung Su Bin, Kang Hye Won và Oh Woo Ri.

Dựa trên webtoon cùng tên, Friendly Rivalry là một bộ phim kinh dị bí ẩn đi sâu vào các mối quan hệ căng thẳng và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cô gái tuổi teen tại trường trung học nữ sinh Chaehwa, ngôi trường dành cho 1% học sinh đứng đầu.

Mặc dù vai diễn cụ thể mà Youngjae sẽ đảm nhận vẫn chưa được tiết lộ nhưng đây đánh dấu bộ phim truyền hình đầu tiên của anh sau ba năm kể từ So Not Worth It và Love & Wish, cả hai đều phát sóng vào năm 2021.

Ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc bảy thành viên GOT7 vào năm 2014, Youngjae đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình thông qua nhiều bộ phim truyền hình khác nhau và đĩa đơn kỹ thuật số mới nhất T.P.O của anh tiếp tục thu hút sự chú ý của quốc tế.