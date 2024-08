Suga của BTS bị thu hồi giấy phép lái xe vì lái xe khi say rượu

SVVN - Theo cảnh sát, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nam ca sĩ đã có. Suga đích thân xin lỗi vì vụ việc lái xe khi say rượu.

Truyền thông Hàn Quốc gần đây đưa tin Suga của BTS hiện đang bị Sở Cảnh sát Yongsan điều tra vì cáo buộc vi phạm luật giao thông liên quan đến việc lái xe điện khi say rượu. Tại Hàn Quốc, xe điện kickboard, hay còn gọi là xe điện scooter, chỉ có thể được thuê và sử dụng khi có giấy phép hợp lệ, do lo ngại về tính an toàn. Chúng phải tuân theo các quy định giao thông nghiêm ngặt tương tự như luật áp dụng cho ô tô.

Ngoài ra, luật pháp Hàn Quốc rất coi trọng việc sử dụng xe tay ga điện và chúng được điều chỉnh bởi luật giao thông tương tự như luật ô tô. Theo báo cáo của SE Daily, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của xe tay ga điện là 5,6%, cao hơn 4,3 lần so với tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông nói chung.

Bản cập nhật mới nhất từ ​​cảnh sát bao gồm kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở của Suga dù không nêu rõ tỷ lệ chính xác, cảnh sát báo cáo rằng tỷ lệ này đã vượt quá 0,08%, mức giới hạn để giấy phép của một người không bị thu hồi. Như vậy, giấy phép của Suga có thể bị thu hồi. Đối với một người đàn ông có chiều cao và cân nặng trung bình, phải uống 4 đến 5 ly rượu trong hai giờ mới có kết quả là 0,08%.

Ngoài tuyên bố của công ty, Suga cũng đã đích thân xin lỗi về vụ việc thông qua Weverse:

Xin chào, tôi là Suga. Tôi cảm thấy vô cùng nặng lòng và xin lỗi khi phải đến gặp mọi người về vấn đề đáng thất vọng này. Tôi đã lái xe điện về nhà tối qua, sau khi uống rượu trong bữa tối. Tôi nghĩ, đó là khoảng cách gần và tôi không nhận ra rằng, bạn không được phép lái xe điện sau khi uống rượu. Vì vậy, tôi đã vi phạm luật giao thông. Tôi đã đỗ xe trước cổng chính vào nhà mình và tôi đã tự ngã trong quá trình đó. Một cảnh sát đã ở gần đó và thông qua kết quả kiểm tra nồng độ cồn, giấy phép lái xe của tôi đã bị thu hồi và tôi đã nộp phạt. Mặc dù không có ai bị thương, cũng không có tài sản nào bị hư hại trong vấn đề này, nhưng đây là điều không thể tha thứ mà tôi phải chịu trách nhiệm, tôi cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người. Tôi xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi hành động vô trách nhiệm và sai trái của tôi và tôi sẽ cẩn thận hơn nữa với hành động của mình để ngăn chặn những vấn đề như vậy xảy ra trong tương lai. —Suga