Liệu 16 Typh và Hành Or có phải cặp đấu chiếm trọn spotlight sau Ricky Star và RTee?

Hành Or - 16 Typh tập thử hay diễn thật đều dư sức chiếm spotlight. Hành Or là rapper khá quen mặt trong các cuộc thi rap, bên cạnh đó anh còn đa năng khi vừa là một dancer, kiêm MC rap. Hành Or khá điển trai, chất giọng cuốn hút, ổn về flow và cả kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Trong khi, Phạm Hoàng Hải hay còn được biết đến với tên gọi 16 Typh là nam rapper tiếng tăm trong cộng đồng Underground đến từ 16 Northside. 16 Typh có cách Rap và viết lời đầy mê hoặc, chất lừ. Là thành viên của 16 Northside, 16 Typh đã trở thành cái tên không còn quá xa lạ với những fan cứng của nhạc rap. Không chỉ tài năng, 16 Typh còn có khuôn mặt cực bảnh, đủ để "cân" mọi kiểu tóc. Chính vì vậy, rất nhiều fan mong chờ màn đối đầu đỉnh cao của Hành Or- 16 Typh, 2 "hot boy" của làng rap Việt nhưng tất cả đều nằm vào quyết định của HLV Binz, mọi người cùng chờ xem vào 20h tối nay nhé!