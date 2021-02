SNSD dự định “tái hợp” khiến báo Hàn nháo nhào; “Tứ đại thiên vương Hallyu” mới tại Nhật Bản được công bố

Kim Hyun Bin “đánh bại” V (BTS), trở thành người đàn ông Hàn Quốc có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản. Mới đây, truyền thông Nhật Bản đã bình chọn và công bố Tứ đại thiên vương Hallyu mới và 4 mỹ nam được gọi tên bao gồm: Kim Hyun Bin, V (BTS), Lee Jong Suk và Cha Eun Woo. Họ được miêu tả : “Là bốn người đàn ông xuất sắc hàng đầu và có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc.” Kim Hyun Bin vẫn luôn là một trong những “nam thần” hàng đầu tại Hàn Quốc với vẻ ngoài vô cùng điển trai. Nam diễn viên dù đã sắp sửa bước sang tuổi 40 những vẫn thu hút được một lượng fans hâm mộ lớn ở mọi lứa tuổi thông qua bộ phim đình đám Crash landing on you và câu chuyện “phim giả tình thật” với Son Ye Jin. V (BTS) về nhì trong bảng xếp hạng, anh chàng luôn đốn gục các fan girl bởi màu giọng trầm ấm và mới đây đã được bình chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới 2020”. Diễn viên Lee Jong Suk đứng ở vị trí thứ 3, nam diễn viên chinh phục khán giả với ngoại hình điển trai, chiều cao 1m86 ấn tượng và kỹ năng diễn xuất đa dạng được thể hiện qua những bộ phim tên tuổi như School 2013, I hear your voice, Doctor stranger, Two worlds… Và chốt lại danh sách là “Thiên tài gương mặt” Cha Eun Woo, anh chàng đang gây sốt trên các diễn đàn ở cả Hàn Quốc và quốc tế sau khi thủ vai nam chính trong tác phẩm True beauty.

