Hãng hoạt hình Ghibli Studio “xả kho” 400 bộ ảnh tĩnh từ các bộ phim của hãng.

Vào đầu tháng, Ghibli đã hào phóng khi tung ra hàng trăm ảnh tĩnh miễn phí trích từ những bộ phim đến với cộng đồng yêu thích hoạt hình Nhật Bản. Đây là cú “chơi sang” của Ghibli Studio vì tại Nhật, quy định về bản quyền vô cùng ngặt nghèo. Nếu chia sẻ hoặc sử dụng dù là ảnh chụp màn hình mà chưa được phép của chủ sở hữu, bạn có thể gặp rắc rối với pháp luật. Rất nhiều bạn trẻ mê phim hoạt hình Nhật muốn sở hữu những hình ảnh từ các bộ phim nổi tiếng không thể lưu trữ riêng.

Nhưng Ghibli Studio đã hào phóng cho phép người hâm mộ tải miễn phí toàn bộ hình ảnh từ các tác phẩm nổi tiếng của mình. Để người hâm mộ yên tâm, hãng còn ghi chú trong từng sản phẩm: “Xin hãy tự do sử dụng chúng trong phạm vi áp dụng bình thường”.

Nhân vật trong phim "The Secret World of Arrietty".

Người hâm mộ hãng Ghibli giờ đây đã có thể tải một gói 400 hình ảnh từ 8 bộ phim của studio, bao gồm: Ponyo, Spirited Away và The Tale of Princess Kaguya... Đây là các bộ phim mà người hâm mộ anime ở Việt Nam khá quen thuộc.