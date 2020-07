Nghỉ học vì dịch COVID-19, sinh viên bị cấm thi hết môn

Theo anh Ngọc Đản, lớp trưởng lớp 19DH01CLT, ngành Dược, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông lịch học ngày 7/3 và 8/3 các sinh viên của lớp sẽ học lại 2 môn Thực vật dược và Hóa dược. Cùng ngày 7/3, thay mặt lớp, anh Đản viết đơn “Xin tạm nghỉ học” gửi nhà trường.

Trong đơn trình bày, do dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, học viên của lớp không an tâm để theo học và đa số các sinh viên trong lớp có ý kiến thống nhất đề nghị cán sự lớp xin nhà trường cho lớp tạm nghỉ học hết tháng 3/2020. Do đó tập thể lớp xin nhà trường cho học viên của lớp được nghỉ để tránh dịch.

Đơn xin nghỉ học của lớp 19DH01CLT, ngành Dược, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông.

Đến ngày 12/3, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông đã ký thông báo cho sinh viên được nghỉ học do dịch COVID-19. Thông báo ghi rõ, sinh viên liên thông chính quy được nghỉ học từ ngày 12/3 cho đến khi nhà trường có thông báo mới. Trong quá trình nghỉ học, nhà trường sẽ triển khai giảng dạy online một số môn. Trước khi triển khai giảng dạy online, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến sinh viên.

Tuy nhiên, đến ngày 6/6, Khoa Y dược của trường lên danh sách “Cần xác minh đi học và cấm thi” môn học phần hóa lý dược, do giảng viên phụ trách Dương Phước An ký. Trong danh sách này, có khá nhiều trường hợp sinh viên bị cấm thi khiến các bạn bức xúc, làm đơn kêu cứu.

Ngày 17/6 đại diện liên thông đại học ngành Dược (lớp 19 DH01CLT) của Trường ĐH Công nghệ Miền Đông tiếp tục có đơn gửi lãnh đạo nhà trường đề nghị xem xét lại vấn đề liên quan đến việc học và thi hết môn do giảng viên Dương Phước An đảm nhiệm.

Trả lời báo chí, ông Trương Công Khoa, trợ lý hiệu trưởng, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông cho biết, trường tiếp thu ý kiến của sinh viên kiến nghị, có phương án khắc phục theo hướng tất cả danh sách sinh viên do thầy An cấm thi.

Cụ thể, trường sẽ thuê một giảng viên khác (không phải thầy An) để cho họ ôn thi và sẽ làm bài thi để lấy điểm quá trình. Riêng về điểm quá trình của sinh viên thấp nếu muốn cải thiện thì đăng ký học luôn với nhóm trên.

Quế Sơn